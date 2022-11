Migration climatique : des familles philippines fuient au milieu des typhons

TACLOBAN, Philippines (AP) – Après que les vagues imposantes du typhon Haiyan ont rasé des dizaines de villages philippins, Jeremy Garing a passé des jours à aider à se remettre de la tempête historique qui a fait plus de 7 300 morts ou disparus et infligé des milliards de dollars de dégâts.

“Je continue d’aider les autres, mais à la fin, vous découvrez que toute votre famille est partie”, a déclaré Garing, se souvenant de ces moments terribles en 2013. “C’est tellement douloureux.”

Lui et sa femme Hyancinth Charm Garing ont perdu sept proches dans le typhon, dont des parents, des frères et sœurs et leur fille d’un an. Tenant une photo de téléphone portable de sa fille souriante Hywin, la mère de 28 ans a encore du mal à croire qu’elle est partie.

Faisant partie de la vague de 5 millions de personnes déplacées par le typhon, le couple vit maintenant dans une communauté intérieure à environ 12 kilomètres (7,5 miles) de la côte dans une communauté qui a été créée par le gouvernement en réponse à la mort et à la dévastation de Haiyan.

Quelques jours après le puissant typhon, les responsables savaient que la reconstruction n’était pas une option car la tempête historique ne serait pas la dernière. Ils ont annoncé un plan de reconstruction de 3,79 milliards de dollars qui comprenait des logements pour des dizaines de milliers de survivants de la tempête. Ils ont également annoncé leur intention de construire une digue de protection pour protéger 33 000 résidents des futures tempêtes et une zone tampon de 40 mètres (130 pieds) du rivage où le développement est interdit.

« C’est à l’abri des inondations. Il est à l’abri de la ligne de faille active et il est loin de la zone côtière », a déclaré Tedence Jopson, responsable du logement et du développement communautaire de Tacloban, faisant référence à la nouvelle communauté nommée Tacloban North.

“Rappelez-vous que parce que nous parlons de changement climatique, notre priorité est vraiment d’éloigner les gens de la zone de danger”, a-t-il déclaré, ajoutant que la nation insulaire connaît des typhons plus fréquents.

NOTE DE LA RÉDACTION : Cette histoire fait partie d’une série en cours explorant la vie des personnes du monde entier qui ont été forcées de se déplacer en raison de la montée des mers, de la sécheresse, des températures brûlantes et d’autres choses causées ou exacerbées par le changement climatique.

La reconstruction après le typhon a été une entreprise colossale pour un pays appauvri qui a connu plus que sa part de catastrophes. Lorsque le typhon a frappé, le pays se remettait encore d’un récent tremblement de terre qui a frappé une île voisine et d’une attaque rebelle musulmane qui a rasé des maisons.

Pendant des mois, les familles ont vécu dans des tentes ou des cabanes faites maison alors que le gouvernement luttait pour construire des logements. Mais au fil du temps, les autorités ont construit des habitations pouvant accueillir jusqu’à 16 000 familles dans plusieurs endroits, y compris la communauté de Tacloban North. Nichées dans ce qui était autrefois une vallée boisée, les maisons soignées aux toits de briques sont appréciées des survivants de la tempête.

Mais beaucoup de gens se languissent encore de leur ancienne vie et pleurent la perte d’êtres chers.

Certains gardent des photos de parents décédés sur leur téléphone et sont obligés de passer devant une fosse commune avec des rangées de croix blanches. Un panneau à l’entrée se lit à la mémoire des « hommes, femmes et enfants qui ont péri et ceux qui sont toujours portés disparus et… des innombrables personnes dont la vie a été changée à jamais ».

“Chaque vendredi, je visite le cimetière pour allumer une bougie pour ma femme et n’oubliez pas de prier le Seigneur pour qu’il nous aide dans nos tâches quotidiennes”, a déclaré Reinfredo Celis, dont la femme et le frère sont morts dans le typhon qui l’a frappé. date d’anniversaire. “Ce qui est douloureux, c’est que je suis maintenant seul.”

Être contraint par le changement climatique de se déplacer, à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières, est une réalité croissante qui devrait s’accélérer dans les décennies à venir. Au cours des 30 prochaines années, 143 millions de personnes risquent d’être déracinées par la montée des mers, la sécheresse, les températures extrêmes et d’autres catastrophes climatiques, selon un rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat publié plus tôt cette année par les Nations Unies.

Bien qu’une tempête individuelle ne puisse pas être imputée au changement climatique, des études ont montré que les typhons deviennent plus forts et plus humides. Dans son rapport sur l’état du climat en Asie 2021 publié lundi, l’Organisation météorologique mondiale a conclu que les pertes économiques dues à la sécheresse, aux inondations et aux glissements de terrain ont fortement augmenté en Asie. Selon l’agence des Nations Unies, les catastrophes liées au climat et à l’eau ont touché 50 millions de personnes et causé 35,6 milliards de dollars de dégâts.

“Les conditions météorologiques, climatiques et hydrologiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquentes et intenses dans de nombreuses régions du monde en raison du changement climatique”, a déclaré Petteri Taalas, secrétaire général de l’OMM, dans un communiqué. « Nous avons plus de vapeur d’eau dans l’atmosphère, ce qui entraîne des précipitations extrêmes et des inondations mortelles. Le réchauffement de l’océan alimente des tempêtes tropicales plus puissantes et l’élévation du niveau de la mer augmente les impacts.

Dans les villages côtiers les plus durement touchés par le typhon Haiyan, connu localement sous le nom de super typhon Yolanda, les dégâts sont toujours visibles – des maisons endommagées avec des toits et des murs effondrés, des fondations d’autres avec seulement des toilettes restantes. Le gouvernement a décidé de démolir bon nombre des maisons restantes, bien que quelques résidents refusent de déménager.

Un cargo qui s’est échoué est devenu une attraction touristique populaire. Mais Emelita Abillille, une vendeuse de poisson du village d’Anibong avec son mari et ses cinq enfants, a déclaré qu’elle pleurait chaque fois qu’elle voyait le navire.

Alors qu’elle aimerait quitter la zone sinistrée, elle craint de ne pas pouvoir gagner sa vie à North Tacloban, qui compte peu de magasins et d’emplois.

“Nous sommes prêts à déménager là-bas”, a déclaré Abillille, dont la famille s’est vu offrir une maison dans la nouvelle communauté. « Notre problème, c’est où trouverons-nous de l’argent pour notre nourriture ? Nous devons y acheter de l’eau, de la nourriture et nos moyens de transport. Où vais-je trouver l’argent ? »

Jeremy Garing, lui aussi, a des frustrations avec la nouvelle communauté. Le coiffeur de 35 ans doit faire le coûteux trajet quotidien pour se rendre à son travail à Tacloban, bien qu’il ait acheté une moto pour le rendre plus facile.

La consolation est qu’il sait que sa famille – y compris une fille nouveau-née – sera là quand il rentrera à la maison.

« J’aime vraiment ça ici. Nous ne bougerons plus. C’est mieux ici », a déclaré Garing en regardant sa fille endormie Chiara Mae. “C’est sur.”

