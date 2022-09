Migration climatique : aveugles et sans-abri au milieu de la sécheresse en Somalie

DOLLOW, Somalie — La cécité renforce les sens restants. Le bruit sourd d’un chameau renversé est plus discordant, la sensation de resserrement de la peau plus aiguë, l’odeur de la mort plus épaisse après des semaines et des mois, puis des années sans la pluie nécessaire pour survivre. Peut-être que, alors que la panique montait avec le vent, Mohamed Kheir Issack et Issack Farow Hassan pourraient même goûter à la famine à venir.

Issack a 80 ans, Hassan 75. Les deux hommes sont amis et aussi proches que des frères, se tenant la main dans leur obscurité mutuelle aussi étroitement qu’ils tiennent leurs cannes. Vers la fin de leur vie, la sécheresse la plus alarmante depuis plus d’un demi-siècle en Somalie les a dépouillés de leurs animaux et de leurs maisons.

L’Associated Press les a d’abord rencontrés accroupis dans la poussière. Ils faisaient partie des centaines de personnes qui étaient arrivées dans cette ville frontalière ces derniers jours, dans le cadre d’une migration involontaire qui a vu plus d’un million de Somaliens affamés fuir.

NOTE DE LA RÉDACTION : Cette histoire a été produite en partenariat avec le Pulitzer Center on Crisis Reporting. Cette histoire fait partie d’une série en cours explorant la vie des personnes du monde entier qui ont été forcées de se déplacer en raison de la montée des mers, de la sécheresse, des températures brûlantes et d’autres choses causées ou exacerbées par le changement climatique.

La Somalie connaît depuis longtemps des sécheresses, mais les chocs climatiques sont désormais plus fréquents, ce qui laisse moins de place pour se remettre et se préparer à la prochaine. Les éleveurs et les agriculteurs qui savent depuis des générations où emmener les bovins, les chèvres et les chameaux lorsque les sources d’eau habituelles s’assèchent ont été horrifiés par cette sécheresse qui a vu échouer quatre saisons des pluies consécutives.

« Les sécheresses d’avant n’étaient pas comme ça. Nous avons pu leur résister », a déclaré Issack.

Lorsque la pluie tombe, de manière plus imprévisible maintenant, les températures plus chaudes signifient qu’elle s’évapore plus rapidement, laissant de maigres quantités pour l’agriculture ou la boisson. L’Afrique de l’Est est la région du monde la plus durement touchée par la sécheresse, selon l’agence de l’ONU pour la désertification.

Les experts disent que les prévisions indiquent que la cinquième saison des pluies en cours échouera également, et même la sixième prévue pour le début de l’année prochaine. Avec cela, la Somalie sera dans des terres inexplorées au-delà des souvenirs même d’Issack, Hassan et de leurs camarades d’âge.

Les deux hommes avaient toujours vécu dans leur communauté méridionale d’Ufurow, à environ 300 kilomètres (186 miles) de là, et n’en avaient jamais bougé jusqu’à présent.

On dit maintenant que la Somalie a le taux d’urbanisation le plus rapide au monde, car tant de personnes comme elles émergent des zones rurales et se regroupent autour de sources potentielles d’aide.

“Ils savent avant nous que leur mode de vie est terminé”, a déclaré le chef humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths.

Ici, à l’extérieur de la ville méridionale de Dollow, Issack et Hassan ont attendu patiemment dans la lumière de fin d’après-midi, un mur d’enfants et de mères élancées derrière eux. De longues chaînes de perles de prière étaient autour de leurs cous, un téléphone portable cabossé dans une poche.

Aux abords du camp de personnes déplacées qui s’agrandit rapidement, un fonctionnaire dessinait des lignes dans la poussière. Il marquait des carrés, une marelle de futures maisons pour les familles qui attendaient. Ce qu’ils construiraient sur les espaces un peu plus grands qu’un lit king-size, et où ils trouveraient les matériaux, serait leur problème.

Pour Issack, Hassan et les autres, les huttes valaient mieux que de dormir à la belle étoile, avec des buissons épineux qui ne protègent pas des moustiques et des gravillons jetés par le vent. Les familles se sont dépêchées dans la dernière heure avant le coucher du soleil d’occuper leurs carrés, creusant avec des brindilles pour faire des trous pour les poteaux de branches dénudées.

Vingt-quatre heures plus tard, leur partie du camp ressemblait à n’importe quelle autre, avec des bâches en plastique et du tissu, voire des bandes de moustiquaires et des vêtements, tendus autour des branches.

Issack vivait dans une hutte construite par sa femme, Hassan dans une autre construite par sa sœur.

Aussi fragile que soit leur nouvelle existence, Hassan a battu la poussière avec sa canne en métal lorsqu’on leur a demandé s’ils pourraient un jour rentrer chez eux. Absolument pas.

C’est en partie parce que leur région de Somalie est contrôlée par un groupe extrémiste, al-Shabab, que d’autres personnes qui ont fui ont décrit comme ayant peu de pitié alors que les récoltes flétrissaient et que le bétail mourait par millions. Les extrémistes, affiliés à al-Qaïda, ont continué à taxer lourdement les habitants en leur demandant jusqu’à la moitié de leur récolte, alors même que les gens commençaient à mourir de faim.

Parce qu’al-Shabab rend presque impossible l’accès aux zones sous leur contrôle avec l’aide humanitaire, leur présence a joué un rôle particulièrement meurtrier dans les sécheresses. On estime qu’un quart de million de personnes sont mortes dans la famine déclarée en Somalie en 2011, beaucoup parce qu’al-Shabab n’autorisait pas la plupart de l’aide ou, souvent, faisait sortir les gens.

Cette fois, ceux qui sont arrivés ont dit à l’AP que les extrémistes permettent à certaines des mères, des enfants et des personnes âgées qui ont tout perdu de fuir.

Les combattants se sont arrêtés et ont contrôlé le petit véhicule transportant Issack et Hassan d’Ufurow, puis les ont laissés passer pour leur voyage de trois jours ici.

“Ils ne voulaient pas de nous”, a déclaré Issack.

Les hommes savent qu’en tant qu’aveugles et personnes âgées, ils sont parmi les plus vulnérables, habitués à être laissés pour compte même en temps normal. Alors que le camp qui se développe autour d’eux s’organise grossièrement autour des communautés que les gens ont fuies, et que les habitants d’Ufurow restent leurs voisins, le cadre de référence s’est brisé.

“Le problème est que nous ne pouvons pas voir qui est ici de chez nous ou combien d’entre eux”, a déclaré Issack. Il faudra du temps pour construire une carte mentale de leur environnement, dont l’enfant erre en gémissant ou qui tousse peut-être dans la cabane à quelques mètres.

« Nous ne savons pas ce qui se passe autour de nous », a-t-il dit, un extrême du sentiment que ressentent également des milliers de personnes déplacées dans cette ville.

Leurs nouveaux voisins ont donné aux hommes des matériaux pour les aider à construire leurs huttes. Ils étaient arrivés avec peu d’ustensiles et leurs vêtements. La veille de leur emménagement, ils ont réussi à trouver un peu de nourriture et à la cuisiner. C’est un pas en avant par rapport au simple thé, le repas pour beaucoup car l’aide dont on parlait ici est retardée ou absente.

Tout dans cette nouvelle maison est déstabilisant, voire indigne. “Nous n’avons pas de toilettes”, a déclaré Hassan, et a décrit avoir dû entrer dans la hutte pendant que d’autres ramassaient ses excréments.

“Aujourd’hui, au moins, nous avons cela”, a déclaré Issack, assis sur un matelas en mousse dans un espace de vie qu’il pourrait presque couvrir en tendant les deux mains.

Une charrette à âne chargée arriva à proximité, pleine de garçons, le plus âgé tenant les rênes. Leurs mères marchaient à côté, portant des bébés. En tant que nouveaux venus, ils dormiront par terre jusqu’à ce qu’eux aussi reçoivent un carré dessiné dans la poussière.

Ils faisaient partie des 77 ménages qui sont arrivés au camp en une seule journée.

Les deux vieillards ont convenu que la vie et la mort sont entre les mains d’Allah, et qu’ils mourront le moment venu. Contrairement à d’autres dans le camp, ils sont incapables de travailler pour eux-mêmes. S’ils veulent marcher jusqu’au centre d’inscription pour chercher de l’aide, quelqu’un doit les prendre par la main et les guider.

Leurs familles et amis de chez eux se sont dispersés. La sécheresse a fait partir tout le monde.

Certains sont allés à Baidoa, un choix sombre alors que la ville se remplit d’un nombre encore plus important de personnes fuyant les zones voisines où l’ONU a averti que la famine pourrait se produire dès octobre.

Les liens d’Issack et Hassan avec ces amis et leur famille confrontés au pire de la sécheresse en Somalie sont plus fragiles que la plupart. Le téléphone d’Hassan est à portée de main, mais son utilisation est limitée.

“Je ne peux pas composer le numéro,” dit-il, fronçant légèrement les sourcils vers le sol, “mais je peux répondre.”