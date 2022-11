Migrants mineurs détenus à l’âge adulte au Royaume-Uni – médias

Les militants disent que les enfants ont ensuite été soumis à des conditions dangereuses

Au moins 16 demandeurs d’asile ont vu leur date de naissance modifiée par des autorités britanniques afin qu’ils puissent être internés dans un centre de détention controversé géré par le ministère de l’Intérieur, a rapporté dimanche The Observer, citant un groupe qui aide les migrants à entrer au Royaume-Uni.

Le Refugee Council a déclaré au journal britannique qu’il avait interviewé 16 enfants récemment libérés du Manston Asylum Center dans le Kent. Les garçons ont déclaré à l’organisation qu’ils étaient tous âgés de 15 à 17 ans, mais qu’ils avaient plus de 18 ans selon le personnel du ministère de l’Intérieur. Trois avaient des photographies de passeports ou de documents d’identité prouvant apparemment leur âge, mais le Conseil a déclaré que ces preuves avaient été ignorées.

Les garçons ont ensuite été détenus à Manston jusqu’à 20 jours d’affilée, avant que le centre ne soit fermé la semaine dernière à la suite d’allégations de surpopulation et de violence, et de la mort d’un détenu qui aurait été infecté par la diphtérie.

Le centre de Manston a été construit pour gérer un nombre record de migrants traversant la Manche britannique pour entrer au Royaume-Uni. Plus de 40 000 personnes ont fait le voyage jusqu’à présent cette année, selon les données du ministère de l’Intérieur – le chiffre le plus élevé depuis le début de la tenue des registres en 2018. La plus grande part des migrants vient d’Albanie, un pays considéré comme “sûr” par le gouvernement britannique.

Une fois libérés des centres temporaires comme Manston, les enfants enregistrés comme adultes peuvent être envoyés dans des logements pour adultes, généralement dans des hôtels, à travers le Royaume-Uni. Le Conseil des réfugiés fait valoir que les mineurs devraient plutôt être placés et a déclaré qu’il avait retiré 92 mineurs du système pour adultes et pris en charge depuis septembre.

Alors que les militants affirment que le système laisse tomber les enfants, les chiffres du ministère de l’Intérieur de janvier 2018 à mars 2022 montrent que 2 722 des 4 814 migrants non accompagnés prétendant être des enfants ont été découverts comme étant des adultes après une enquête. Les 9 394 migrants non accompagnés restants prétendant être mineurs n’ont pas fait l’objet d’une enquête.