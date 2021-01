Sous le soleil de midi, Maty et Alma traversent la place Garibaldi de Livourne. Près de 60 ans les séparent, mais la jeune immigrée et la vieille Italienne font connaissance dans le cadre d’un projet social qui prévoit l’entraide et la solidarité. nouvel espoir dans la ville portuaire.

L’initiative «Riconoscerci Solidali» a été lancée l’année dernière par l’association «Mezclar22». Son objectif est de développer des pratiques d’insertion professionnelle et de solidarité avec les jeunes immigrants et réfugiés en aidant certains des résidents plus âgés du quartier. Ils font leurs courses, livrent des médicaments ou fournissent simplement de la compagnie.

Les volontaires, quant à eux, gagnent un petit revenu, améliorent leur italien et découvrent la ville qu’ils appellent désormais chez eux. Mais les principaux résultats du projet sont l’autonomie accrue des personnes impliquées et les nouvelles relations qui s’épanouissent entre des personnes qui ne se seraient peut-être jamais rencontrées dans d’autres circonstances en raison de leurs âges, ethnies et origines différentes.

Il fait partie du projet social plus large de l’association « La Riuso » qui propose depuis 2017 des activités pour les enfants, des ateliers de couture et des cours d’italien sur et autour de la place Garibaldi.

Un nouveau tissu social

Garibaldi est un quartier défavorisé à proximité du centre de la ville côtière toscane. Il est souvent décrit comme un quartier rude, mais dans ces rues, les racines de la classe ouvrière et les nouvelles histoires de migrations se heurtent et tissent un nouveau tissu social.

De nombreuses familles ont quitté le quartier au cours des dernières décennies pour s’installer dans des appartements de banlieue et Garibaldi est maintenant principalement peuplé de personnes âgées. Mais de nouveaux habitants arrivent, y compris des jeunes locaux, des familles à faible revenu et des immigrants.

Maty, 26 ans, est originaire du Sénégal mais s’est installée à Livourne il y a cinq ans.

« J’avais commencé mes études au Sénégal. J’aurais aimé poursuivre mes études universitaires, mais j’ai eu mon premier enfant et je n’ai pas pu continuer », a-t-elle déclaré à Euronews.

Elle a encore des difficultés avec l’italien et traiter avec des personnes âgées n’est pas toujours facile, mais elle a décidé de participer au projet pour améliorer ses compétences linguistiques et gagner de l’argent.

Alma, 82 ans, a beaucoup voyagé mais a toujours vécu à Livourne. Elle aime sa ville natale et cultive sa mémoire. Son appartement est à deux pas de La Riuso et, comme elle le dit, elle a rejoint le projet non pas pour un besoin réel mais pour faire connaissance avec les nouveaux habitants du quartier.

«Livourne a toujours été accueillante pour tout le monde, elle n’avait même pas de ghetto, mais maintenant il y a des racistes idiots ici aussi!», Dit-elle en touchant doucement le coude de Maty.

Ils continuent à marcher, traversant lentement la place, juste derrière la statue de Garibaldi qui, debout sur son piédestal, regarde vers le port industriel.

Une histoire diversifiée

La ville est située dans un port orienté vers les îles de Corse et de Sardaigne. Elle a été fondée au début du XVIIe siècle par la famille Médicis, Grands-Ducs de Toscane, qui avait besoin d’un port moderne et est depuis lors un avant-poste de libre-échange.

Différents peuples de divers pays méditerranéens et européens ont construit la ville, attirés par la liberté religieuse et commerciale. C’est ainsi que de nombreuses communautés florissantes sont nées à Livourne. Aujourd’hui, quelques traces de cette histoire peuvent encore être trouvées: dans la communauté juive restante, dans les édifices religieux, les anciens entrepôts, les cimetières, les villas et les palais.

Pour Alma, des initiatives comme «La Ruiso» s’inscrivent dans un vaste schéma, étroitement lié à l’histoire de la ville.

Lannseny fait partie des bénévoles les plus actifs. Il a quitté sa famille dans le nord du Mali à l’âge de 18 ans à cause de la guerre entre les milices islamistes et le gouvernement central de Bamako. Aujourd’hui, il a 22 ans et il vit à Livourne depuis trois ans maintenant, suite à un séjour à Lampedusa. Avant d’atteindre l’île italienne en bateau, il était en Libye où il a été torturé par la police.

« J’ai de la chance, je n’y suis resté qu’un an », dit-il avec un sourire amer.

Deux fois par semaine, Lannseny fait ses courses au marché de la ville pour Piero. La liste de courses rédigée par le vieil homme est toujours très précise sur les gourmandises à acheter. Les problèmes de santé signifient que la personne de 74 ans a vraiment besoin d’aide.

Piero raconte les histoires de sa famille à Lannseny. Il parle de difficultés – son père était dans un camp de concentration nazi pendant la Seconde Guerre mondiale – mais raconte aussi des anecdotes amusantes sur le magasin de vin de son grand-oncle dans une rue étroite à proximité.

De son côté, le jeune Malien parle de ses rêves et de ses projets d’avenir: il aimerait étudier, trouver un emploi de mécanicien et rester à Livourne.

Un « rôle indispensable »

Mais comme tout le reste en 2020, le projet a été perturbé par la crise sanitaire mondiale du COVID-19.

« Nous avons dû arrêter la formation en mars. Les volontaires n’ont donc conclu les cours d’italien et les ateliers de psychologie qu’en juillet », a déclaré Filippo, l’un des tuteurs d’activités du Mezclar22, à Euronews.

Le projet a repris en septembre – juste avant la deuxième vague de la pandémie en Italie.

Veruska, présidente de Mezclar22, a ajouté que si l’activité de l’association est réduite en raison de la période difficile, « c’est bien ce contexte qui montre son rôle indispensable ».

Lansseny a été confronté à deux périodes de quarantaine consécutives de 14 jours chacune, en raison de trois cas d’infection dans le centre des demandeurs d’asile où il vit. De son point de vue, le projet est encore plus important maintenant: « Je peux entretenir des relations tout en étant utile dans ces moments difficiles. Je peux aussi rester à l’écart des emplois irréguliers et s **** y. »

L’isolement social est un réel danger pour la population âgée. Les risques sanitaires et les restrictions imposés par le gouvernement ont rendu les interactions sociales encore plus difficiles.

« Je peux briser l’isolement grâce à ce projet », a déclaré Alma, « et je pense que c’est encore plus important pour les personnes malades ou nécessiteuses ».