Migrants de Martha’s Vineyard : un mystérieux recruteur identifié

SAN ANTONIO –

La mystérieuse femme qui aurait attiré des dizaines de migrants sur les vols du gouverneur de Floride Ron DeSantis vers Martha’s Vineyard depuis San Antonio a été identifiée par plusieurs médias comme étant Perla H. Huerta, une ancienne médecin de combat et agent de contre-espionnage de l’armée américaine vivant à Tampa.

Le New York Times a rapporté dimanche soir qu’une migrante vénézuélienne qui travaillait avec Huerta pour recruter des migrants a confirmé son identité, et une migrante de San Antonio que Huerta avait cherché en vain à s’inscrire a identifié une photo d’elle.

CNN a rapporté qu’une amie de Huerta a confirmé son identité sur une photo fournie par un migrant. Des photos ont circulé de la femme – jusqu’à présent connue simplement sous le nom de “Perla” – après qu’elle aurait recruté bon nombre des 48 migrants vénézuéliens à l’extérieur d’un refuge géré par la ville au centre-ville de San Antonio et les a transférés dans un La Quinta Inn, avant qu’ils ont été transportés par avion vers l’île huppée du Massachusetts aux frais des contribuables de Floride.

Le San Antonio Express-News, citant des sources anonymes, a rapporté lundi que le bureau du shérif du comté de Bexar, qui comprend San Antonio, considère Huerta, 43 ans, comme une “personne d’intérêt” dans son enquête criminelle sur l’incident.

Le porte-parole du bureau du shérif, Johnny Garcia, a déclaré lundi dans un communiqué que le bureau n’avait confirmé ni identifié aucune personne d’intérêt dans l’enquête en cours. Interrogé sur Huerta, Garcia avait déclaré à l’Express-News: “Nous n’identifions publiquement personne.”

L’Associated Press a essayé de nombreux numéros de téléphone et e-mails pour des correspondances potentielles avec Perla H. Huerta ou d’éventuels parents, et n’a obtenu aucune réponse ou les lignes ont été déconnectées.

Le shérif du comté de Bexar, Javier Salazar, a déclaré qu’il cherchait à savoir si les migrants avaient menti ou si les deux vols du mois dernier avaient enfreint la loi. Certains migrants ont déclaré avoir été attirés par des cartes-cadeaux McDonald’s et des promesses d’emplois et de logements qui ne se sont jamais concrétisées.

La porte-parole de l’armée américaine, Madison Bonzo, a confirmé à l’AP qu’une Perla H. Huerta a quitté l’armée en août et a servi comme médecin de combat et a travaillé dans le contre-espionnage. Elle avait le grade de sergent-chef lorsqu’elle a quitté le service et s’était déployée en Irak, en Afghanistan et à Djibouti.

DeSantis a déclaré avoir utilisé des sous-traitants pour l’opération, mais il a refusé de divulguer les détails ou les contrats.