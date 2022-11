Migrants de la Manche : record de traversées de la France vers le Royaume-Uni

CALAIS, FRANCE –

Un an après la noyade de 27 migrants en essayant de rejoindre le Royaume-Uni depuis le nord de la France, dans ce qui a été décrit comme la pire catastrophe maritime de la Manche en 30 ans, le nombre de traversées de migrants n’a fait qu’augmenter.

En fait, 2022 a déjà battu des records précédents. Jusqu’à présent cette année, plus de 40 000 personnes ont effectué le voyage dangereux sur la voie de navigation la plus fréquentée du monde, selon le gouvernement britannique, contre 28 500 l’année dernière, 8 400 en 2020 et 1 900 en 2019.

CTV News s’est entretenu avec des demandeurs d’asile qui attendaient à Calais une place sur un canot pneumatique et une météo favorable. Un homme d’Afghanistan nous a dit qu’il avait ses 3 000 euros (4 100 $) prêts et qu’il attendait des nouvelles des passeurs. Un Iranien dont la demande d’asile en France avait été rejetée avait depuis tenté à trois reprises de rejoindre le Royaume-Uni. Interrogé s’il avait peur de mourir en tentant de traverser, il a ri en désignant le camp de fortune et a demandé quelle était l’alternative.

Ils viennent d’Afghanistan, d’Iran, de Syrie, d’Albanie et du Soudan, entre autres pays. La langue anglaise est un facteur important et pour ceux qui recherchent un travail sans papiers, ils ont entendu dire que glisser sur le marché noir est beaucoup plus facile que dans d’autres pays. Parmi eux, certains seraient également éligibles au statut de réfugié une fois arrivés au Royaume-Uni, mais le problème est de trouver un moyen légal d’atterrir sur le sol britannique.

Suella Braverman, la ministre britannique en charge, a qualifié la crise d ‘”invasion” mais lors d’un échange avec un collègue député conservateur lors d’une commission parlementaire, elle n’a pas expliqué comment on pourrait demander l’asile au Royaume-Uni s’ils ne sont pas donnés l’autorisation de monter à bord d’un avion à destination du Royaume-Uni

“Nous devons ouvrir des passages sûrs et légaux comme nous l’avons fait pour l’Ukraine”, a déclaré Lucy Halliday, travailleuse caritative, à CTV News lors d’une randonnée matinale dans une zone boisée de Calais. Elle passe beaucoup de ses matinées à chercher des demandeurs d’asile et à s’assurer qu’ils ont quelque chose à manger. “Nous avons prouvé que le Royaume-Uni n’est pas plein, que nous pouvons accueillir plus de personnes et que nous pouvons ouvrir des passages sûrs, afin que personne n’ait à risquer sa vie sur un petit bateau traversant la Manche”, a-t-elle déclaré.

Les camps sont dispersés et lorsqu’ils entendent la voix de Halliday offrir des tickets-repas, un Africain ouvre sa tente, sort la tête et crie “nourriture pour chat ? !” En attendant d’avoir une chance de se rendre au Royaume-Uni, il a trouvé neuf chats qui viennent maintenant à lui pour se nourrir.

A proximité, dans ce qui était autrefois un champ vide, le seul bruit est la pluie qui frappe les tentes bleues abritant de jeunes hommes soudanais. L’un n’a que 17 ans et est ici depuis des mois. Il n’a pas les 3 000 euros nécessaires pour voyager en canot alors il va essayer de se faufiler dans un camion qui traversera la Manche par l’Eurotunnel.

Pour ceux qui voyagent en bateau, 30 kilomètres et des passeurs impitoyables les séparent de leur destination finale. Pour beaucoup, le risque de mourir en cours de route est encore meilleur que ce qu’ils ont laissé derrière eux.