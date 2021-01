Tentant de résoudre une catastrophe humanitaire, l’armée bosniaque a installé des tentes vendredi pour des centaines de migrants qui ont été bloqués dans un camp de réfugiés incendié qui n’a pas d’installations pour résister au temps glacial de l’hiver.

La Bosnie a fait face à des critiques internationales pour avoir laissé quelque 1 000 migrants sans abri après qu’un incendie a ravagé le camp de réfugiés sordide de Lipa près de sa frontière nord-ouest avec la Croatie il y a plus d’une semaine.

Les forces armées ont déclaré vendredi qu’environ 150 soldats étaient arrivés pour monter des tentes pour les migrants, qui seront gérées par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Plus tôt vendredi, les migrants ont organisé une manifestation pour souligner les conditions horribles auxquelles ils sont confrontés en Bosnie. Des groupes humanitaires ont déclaré que des centaines de migrants rejetaient la nourriture et brandissaient des banderoles appelant à l’aide internationale.

Les autorités ont annoncé plus tôt cette semaine qu’elles déplaceraient les migrants de Lipa vers un ancien complexe de l’armée en Bosnie centrale, mais le plan a été rejeté après que les habitants locaux ont organisé des manifestations.

Les migrants ont passé 24 heures dans un convoi de bus, attendant de se déplacer, mais ont fini par retourner dans le camp incendié de Lipa. Au cours des deux dernières nuits, ils ont allumé des feux pour se réchauffer sur le camping boueux.

La Bosnie a lutté contre l’afflux de milliers de personnes fuyant la guerre et la pauvreté dans leurs pays du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie. Les migrants affluent principalement vers le nord-ouest de la Bosnie, qui borde la Croatie, membre de l’Union européenne, d’où ils espèrent se diriger vers des pays européens plus riches. Mais beaucoup ont signalé de violents repoussements de la part des forces frontalières croates ainsi que l’hostilité des résidents bosniaques.