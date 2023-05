Migrants avec enfants bloqués au mur frontalier polonais ; les militants disent que la Biélorussie ne les laissera pas rebrousser chemin

VARSOVIE, Pologne (AP) – Un groupe d’une trentaine de migrants demandeurs d’asile, dont de jeunes enfants, est bloqué depuis trois jours au mur frontalier entre la Pologne et la Biélorussie, ont déclaré dimanche des militants polonais des droits de l’homme.

Bien que les migrants se trouvaient à l’extérieur du mur frontalier polonais, des militants du Grupa Granica (groupe frontalier) ont déclaré qu’ils se trouvaient sur le territoire polonais et que la Biélorussie ne leur permettait pas de rebrousser chemin.

« En Biélorussie, ils ne sont pas en sécurité », a déclaré la militante Marta Staniszewska.

« Les services biélorusses, comme nous l’a dit ce groupe, les menacent que s’ils reviennent, ils seront battus ou qu’ils les tueront », a déclaré Staniszewska à l’Associated Press.

Les migrants disent que plusieurs d’entre eux sont malades, une fille a mal aux dents et les enfants ont des piqûres de moustiques, selon Staniszewska.

Un représentant du bureau du médiateur polonais s’est rendu et s’est entretenu avec le groupe dimanche, mais a ensuite déclaré aux journalistes que la décision de les autoriser à entrer dans le pays appartenait aux gardes-frontières polonais.

« Si ces personnes relèvent effectivement de la juridiction des gardes-frontières (polonais) et déclarent leur volonté de demander une protection internationale, alors …. de telles demandes devraient être acceptées », a déclaré Maciej Grzeskowiak.

L’année dernière, la Pologne a érigé près de 190 kilomètres (117 miles) de haut mur métallique destiné à empêcher des milliers de migrants d’Asie et d’Afrique d’entrer dans le pays depuis la Biélorussie.

L’Union européenne a accusé le président biélorusse autoritaire Alexandre Loukachenko d’avoir facilité le franchissement illégal des frontières en représailles aux sanctions de l’UE. Loukachenko nie avoir encouragé la migration vers l’Europe.

L’homme politique le plus puissant de Pologne, le chef du parti de droite au pouvoir en Pologne, Jaroslaw Kaczynski, a récemment déclaré que la construction du mur était une bonne décision. Il a déclaré que cela protégeait la Pologne et l’UE contre les mouvements hostiles de la Biélorussie et de la Russie.

Malgré le mur, jusqu’à 150 migrants de diverses nationalités, souvent avec des visas russes dans leurs documents, tentent chaque jour de pénétrer illégalement en Pologne, selon les gardes-frontières.

À certaines occasions, ces groupes ont lancé des pierres et des bâtons derrière le mur sur les gardes-frontières, mais ils se sont ensuite apparemment éloignés. Il n’est pas possible, du côté de la Pologne, de déterminer ce qu’il advient des groupes.

Monika Scislowska, Associated Press