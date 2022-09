Migrants au Canada : le nombre de demandeurs d’asile frontaliers atteint son plus haut niveau en six ans

TORONTO-

Le nombre de demandeurs d’asile entrant au Canada entre les passages frontaliers officiels a atteint son plus haut niveau depuis que le gouvernement a commencé à les suivre en 2017, car l’abandon des restrictions pandémiques permet davantage de voyages et les conflits et les catastrophes déplacent des personnes dans de nombreuses régions du monde.

Au cours des huit premiers mois de 2022, la Gendarmerie royale du Canada a intercepté 23 358 demandeurs d’asile qui traversaient le pays à des points d’entrée non officiels, soit 13 % de plus que toute l’année 2017, lorsqu’un afflux de frontaliers à Roxham Road, près du Québec-Nouveau frontière de York, a fait la une des journaux internationaux.

L’augmentation des entrées irrégulières survient alors que le Canada se prépare à défendre devant la Cour suprême l’Entente sur les tiers pays sûrs avec les États-Unis en vertu de laquelle il renvoie les demandeurs d’asile qui tentent de traverser aux points d’entrée réguliers.

En raison de cet accord, les demandeurs d’asile passent d’un point d’entrée à l’autre et se rendent à la police pour faire valoir leurs droits d’asile. Le Canada essaie d’étendre l’accord pour qu’il s’applique à toute la frontière terrestre.

L’afflux pourrait être aussi simple que la demande refoulée à la suite des restrictions frontalières pandémiques que le Canada a levées l’automne dernier, a déclaré Jamie Chai-Yun Liew, professeur de droit de l’immigration à l’Université d’Ottawa.

“Je pense que c’est comme n’importe quel voyage : les gens sont à nouveau en mouvement.”

Mais les experts en immigration disent que cette augmentation est un autre signe que lorsque des pays comme le Canada et les États-Unis érigeront des barrières à l’entrée ordonnée, les personnes déplacées se tourneront vers d’autres modes.

Si le Canada ne veut pas traiter avec les voyageurs irréguliers, il devrait annuler l’accord qui les empêche de traverser aux points d’entrée réguliers, a déclaré Janet Dench, directrice exécutive du Conseil canadien pour les réfugiés, qui poursuit le gouvernement canadien en justice.

“L’Accord sur les tiers pays sûrs viole les droits des personnes et doit être déchiré à cause de cela. Mais aussi, d’un point de vue très pratique, déchirer l’Accord sur les tiers pays sûrs signifierait que Roxham Road serait fermé.”

Plus tôt cette année, le gouvernement fédéral a transporté 1 922 demandeurs d’asile vers l’Ontario voisin après que le gouvernement du Québec a déclaré qu’il ne pouvait pas gérer le volume.

L’avocat Pierre-Luc Bouchard a perdu pied avec ce qu’il dit être la plus grande saison été-automne qu’il ait vue. Bouchard a environ 140 dossiers de réfugiés actifs, un dossier par famille, provenant de pays allant du Ghana, de la Colombie et du Tchad au Venezuela, a-t-il déclaré à Reuters.

Bouchard est frustré par la longue attente de ses clients pour obtenir leur permis de travail, les laissant sur l’aide sociale.



(Reportage d’Anna Mehler Paperny; édité par Jonathan Oatis)