Une vidéo d’un écolier s’excusant auprès de son professeur devient virale sur les réseaux sociaux. Alors que certains internautes peuvent s’identifier au clip “mignon”, d’autres l’ont qualifié de “scénarisé”. La vidéo s’ouvre sur un enseignant, vêtu d’un sari noir, assis sur une chaise. Et un de ses élèves se tenait juste devant elle. La conversation entre le duo révèle que malgré les multiples rappels de l’enseignant, l’enfant était occupé à parler et à faire des bouffonneries espiègles. Fatigué de lui donner des avertissements, le professeur s’énerva et n’était pas prêt à lui parler. Le petit garçon lui a présenté ses excuses en disant “Ab nhi karunga (je ne le ferai plus)”. Mais le professeur est resté catégorique. Après plusieurs plaidoiries, il se penche et dépose un doux baiser sur la joue du professeur et continue de répéter : « Ab nhi karunga (je ne le ferai plus) ».

Même si l’enseignante était visiblement convaincue, elle ne sortait pas de son personnage. Plus loin, elle a dit : « Aap baar baar bolte ho aise, phir karte ho badmashi. Mai naraz hu aapse (Chaque fois que vous promettez de ne pas vous conduire mal mais que vous finissez par faire la même chose. Je suis en colère contre vous). Mais l’écolier promet qu’il ne se comportera pas mal en classe et il pose à nouveau un baiser sur la joue de son professeur. L’adorable plaisanterie dans la vidéo d’une minute et 26 secondes a pris fin lorsque le professeur a embrassé le garçon en retour et lui a donné une dernière chance.

Le clip, qui fait le tour des plateformes de médias sociaux, a été partagé par le présentateur de nouvelles d’Aaj Tak, Shubhankar Mishra. “Une vidéo si mignonne”, a-t-il écrit à côté de la vidéo. Jusqu’à présent, il a accumulé plus d’un lakh de vues sur le site de microblogging et une variété de réactions de Twitteratis.

« Un peu trop. Après le premier baiser, c’était fait. Le repos n’est que la torture du petit garçon. Ressentez la douleur qu’il traverse », a déclaré l’un des utilisateurs.

Un autre a déclaré que la vidéo avait été “scénarisée” pour devenir virale sur Instagram. Le tweet disait: «Ces choses ne sont pas mignonnes mais scénarisées pour obtenir des bobines virales et Instagram. Il n’y a pas de vérité là-dedans, mais nous y craignons tous.

Une enseignante, sur le site de microblogging, s’est souvenue d’un de ses élèves.

“Yeh baccho ko golu bana rahe hai aaj ke enseignants, Duniya ko face nahi kar payenge bechare (les enseignants d’aujourd’hui font des élèves “golu”, ils ne pourront pas affronter le monde)”, a écrit un troisième.

Plusieurs utilisateurs se demandaient également pourquoi ils n’avaient jamais eu de professeur comme elle. « Ek yeh madame hai kitne pyar se samjha rahi hai. Hum logo ne aise kya paap kiye le. Kabhi kisi ne ped ki danthal ya lakdi ke bane scale se neeche samjhane ka prayas hi nhi kiya (Cette madame explique avec tant d’amour. Quels péchés avons-nous commis ? Personne n’a essayé de nous expliquer en dessous de l’échelle faite de tige d’arbre ou bois) », a tweeté l’un d’eux.

Alors qu’un autre a dit: “Humare zamane mai aise tecahers kyu nhi thi (Pourquoi de tels enseignants n’étaient-ils pas là à notre époque)

Que pensez-vous de la vidéo virale ?

