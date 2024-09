« Miffed » reste la seule femme noire à remporter l’Oscar de la meilleure actrice

Dans le 96 Depuis que les Oscars existent, seules deux femmes de couleur ont remporté le prix de la meilleure actrice : Halle Berry, la seule lauréate noire du prix de la meilleure actrice, pour sa performance dans le film de 2001 Le bal des monstres et Michelle Yeoh, la seule gagnante asiatique de la catégorie, pour Tout partout à la fois en 2023.

Lorsque vous parlez à Marie Claire Dans un récent article, Berry a exprimé sa déception persistante à l’égard des Oscars. « Je suis toujours éternellement vexée qu’aucune femme noire ne soit arrivée après moi pour l’Oscar de la meilleure actrice, je suis continuellement attristée par cela année après année », a déclaré Berry à la publication. « Et ce n’est certainement pas parce qu’il n’y a eu personne qui le méritait. » L’actrice a souligné les performances récentes nominées aux Oscars d’Andra Day et de Viola Davis.

Berry a déjà critiqué l’Académie pour son manque de diversité. Suite au mouvement sur les réseaux sociaux de 2016, #OscarsSoWhite, l’actrice rayon avec alors-Teen VogueElaine Welteroth, rédactrice en chef du magazine, a reconnu que Berry avait marqué un moment historique lors des Oscars de 2002, mais qu’elle pensait néanmoins que ce n’était pas suffisant.

« J’étais assise là et je me suis dit : « Wow, ce moment ne signifiait vraiment rien. Il ne signifiait rien. Je pensais que cela signifiait quelque chose, mais je pense que cela ne signifiait rien », a déclaré Berry, faisant référence au manque de progrès depuis qu’elle a remporté la catégorie. « J’ai été profondément blessée et attristée par cela. »

Pour Berry, le mouvement #OscarsSoWhite a toutefois représenté un défi. « Cela m’a incitée à essayer de m’impliquer d’une autre manière, c’est pourquoi je veux commencer à réaliser », a-t-elle ajouté. « Je veux commencer à produire davantage. Je veux commencer à offrir plus d’opportunités aux personnes de couleur. J’ai des conversations plus approfondies avec les membres de l’Académie et j’essaie de trouver comment aider et ajouter plus de diversité à l’Académie. »

Berry a récemment joué dans la série Netflix L’Union aux côtés de Mark Whalberg, et figurera dans le prochain film d’horreur Ne jamais lâcher prisedont la sortie est prévue dans les salles le 20 septembre.