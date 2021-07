Mieux vaut tard que jamais? House adopte un projet de loi contre les « produits chimiques pour toujours » dans un spectacle traînant les pieds, après qu’un seul État ait promulgué une interdiction – RT USA News

La Chambre des représentants a adopté un projet de loi interdisant les PFAS toxiques – les soi-disant « produits chimiques pour toujours » qui rendent les produits résistants aux taches et à l’eau – à moins que leur utilisation ne soit jugée « inévitable », après que le Maine a interdit les PFAS à partir de 2030.

« Cette législation en retard sauvera des vies », La représentante Lori Trahan (D-Massachusetts), membre du House Energy and Commerce Committee, a déclaré mercredi. En plus de nettoyer la contamination existante par les PFAS, la loi aiderait les personnes qui ont été exposées aux produits chimiques mortels et éviterait une exposition future.

Je viens de voter pour le PFAS Action Act de 2021, une législation attendue depuis longtemps qui sauvera des vies dans #MA3 & à travers notre pays. J’ai parlé à la Chambre plus tôt aujourd’hui des raisons pour lesquelles nous devons l’adopter MAINTENANT. pic.twitter.com/xeRacSjnTT – La membre du Congrès Lori Trahan (@RepLoriTrahan) 21 juillet 2021

Cependant, la version nationale du projet de loi n’est pas tout à fait devenue loi et nécessite la signature du président Joe Biden avant de pouvoir entrer en vigueur. Biden, qui a promis de sévir contre les PFAS en les désignant « substances dangereuses, » a annoncé que 75 millions de dollars seraient réservés dans le budget 2022 pour étudier à jamais les produits chimiques et résoudre les problèmes liés à la (dé)contamination.

Les produits chimiques sont déjà connus pour être associés à des maladies comme le cancer du rein, des problèmes immunologiques et des problèmes d’hormones thyroïdiennes, et ont été retirés des emballages alimentaires et d’autres utilisations où ils sont susceptibles d’être ingérés accidentellement, mais les entreprises qui les fabriquent – 3M, DuPont et d’autres grands donateurs politiques ont fait dérailler les efforts des présidents précédents pour sévir contre les pollueurs. Il n’est pas clair si le président – qui a tristement promis à l’establishment des donateurs que « rien ne changera fondamentalement » sous sa présidence – est prêt à risquer le soutien de Big Chemical.





Aussi sur rt.com

Le soutien de Biden à la levée des brevets sur les vaccins Covid est un grand pas, mais il y a de grandes raisons pour lesquelles cela ne changera pas la donne







Le bureau de Trahan espère également nettoyer l’eau des électeurs, annonçant des plans pour une usine de traitement de l’eau de 10 500 pieds carrés conçue pour filtrer les PFAS des puits contaminés. Cependant, ses efforts pour faire adopter une mesure similaire au Sénat n’ont pas encore porté leurs fruits, et quelque 200 millions d’Américains boivent actuellement du PFAS dans leur propre eau, ce qui témoigne de la difficulté d’éliminer le produit chimique de l’approvisionnement en eau une fois qu’il s’est infiltré. eux.

Cependant, des progrès sont en cours, même s’ils sont infinitésimaux. Une législation similaire a été adoptée dans l’État du Maine la semaine dernière, bien que les habitants plaint il ne prendrait effet qu’en 2030, laissant les résidents s’empoisonner entre-temps s’ils ne surveillaient pas les produits étiquetés « antiadhésif, résistant aux taches » etc. Les produits chimiques éternels sont déjà omniprésents dans l’eau potable de quelque 2 000 communautés à travers les États-Unis, y compris 50 sources d’eau publiques dans le seul Massachusetts – et ce ne sont que des rapports de cette année. À partir de 2023, les entreprises qui fabriquent de tels produits doivent également en informer l’État.

Dans le Wisconsin, des produits chimiques PFAS ont été trouvés dans l’eau potable de plus de 50 villes. Je me suis joint à mes collègues du groupe de travail sur les PFAS ce matin pour souligner la nécessité d’adopter le PFAS Action Act pour éliminer ces produits chimiques toxiques de notre eau. Nous devons agir maintenant. pic.twitter.com/f6TSOupEPj – Représentant Mark Pocan (@repmarkpocan) 21 juillet 2021

La loi du Maine – la première du genre – a été saluée comme « un modèle national pour les décideurs politiques afin d’éliminer toutes les utilisations sauf les utilisations « essentielles » des PFAS dans les produits » avec l’échappatoire utilisable pour « produits critiques tels que les dispositifs médicaux » et mousse anti-incendie, selon le groupe de santé environnementale Defend Our Health. Les produits ont été la cible de plusieurs poursuites ces dernières années, dont un règlement de 671 millions de dollars avec DuPont et Chemours concernant une fuite d’acide perfluorooctanoïque (un produit chimique PFAS) en 2017.

La nature toxique des PFAS et de leurs produits chimiques sœurs n’a pas vraiment été un secret toutes ces années. Les substances polyfluoroalkyle et perfluoroalkyle sont pratiquement impossibles à éliminer du corps, d’où le terme « des produits chimiques pour toujours ». L’Environmental Protection Agency cherche également à accélérer le calendrier concernant la réglementation et l’élimination des produits chimiques de l’eau potable, car une fois que les substances pénètrent dans le corps, il est pratiquement impossible de les extraire.

Les 9 000 produits chimiques en question ne se décomposent pas naturellement, mais s’accumulent dans l’environnement tout au long de la chaîne alimentaire. Bien qu’il puisse sembler choquant que le Maine ait été le premier État à les interdire, leur omniprésence a présenté une sorte de mur de briques à ceux qui cherchent un point de départ en matière de suppression. Faire participer d’autres États représente également une bataille difficile.

L’organisation de défense Environmental Working Group n’attire l’attention du public sur les PFAS que depuis le milieu des années 2000, ce qui signifie que l’effort de nettoyage est incroyablement en retard compte tenu de la rapidité avec laquelle ces toxines sont générées et de la vitesse à laquelle elles se sont déversées dans la consommation publique en commençant par le « Mieux vivre grâce à la chimie » l’ère de l’après-guerre. Cependant, les 26 millions de dollars supplémentaires que l’EPA recevrait dans le cadre de la demande budgétaire de Biden faite en avril seraient une somme très appréciée par rapport aux 49 millions de dollars que l’agence a reçus pour lutter contre les substances toxiques l’année dernière.

Les produits chimiques PFAS sont une menace urgente pour la santé publique. Avec le passage de mon #PFASAction Agissons aujourd’hui, nous faisons un pas de plus vers la protection de la santé des Américains et de notre environnement contre ces produits chimiques toxiques pour toujours. pic.twitter.com/R9yAn48fSc – Représentante Debbie Dingell (@RepDebDingell) 21 juillet 2021

Mais Defend Our Health a noté le temps d’étudier « des produits chimiques pour toujours » était venu et reparti. « Nous avons bien dépassé le temps d’avoir besoin de plus de recherches afin de déclarer les PFAS comme une classe de substances dangereuses ou d’établir une véritable protection de la santé. [maximum contaminant level] pour l’eau potable, le directeur adjoint Patrick MacRoy a déclaré à Bloomberg plus tôt cette année, ajoutant que la contamination par les PFAS avait déjà forcé la fermeture de plusieurs fermes dans le Maine.

Nous pourrions facilement dépenser 75 millions de dollars rien que dans le Maine sans pour autant « lutter » contre la pollution par les PFAS.

Alors que 3M a tacitement admis que les PFAS pourraient ne pas être les meilleures substances à ingérer par les humains, notant « la science des PFAS continue d’évoluer », l’entreprise insiste « le poids des preuves scientifiques ne montre pas que l’APFO ou le SPFO causent des dommages aux personnes aux niveaux actuels ou passés trouvés dans l’environnement. » Les deux sont des types de PFAS.

Avec d’autres sociétés, dont DuPont, elle a récemment réglé un procès de 4 milliards de dollars concernant le PFAS.





Aussi sur rt.com

Johnson & Johnson et d’autres grands distributeurs de médicaments américains conviennent d’un règlement de 26 milliards de dollars avec les États sur leur rôle dans l’épidémie d’opioïdes







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !