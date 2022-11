“Mieux vaut tard que jamais”, déclare Sharath Kamal à propos de la victoire de Khel Ratna à 40 ans

À 40 ans, le prestigieux prix Khel Ratna est arrivé assez tard pour Sharath Kamal, mais la star du tennis de table a déclaré samedi que la reconnaissance était “mieux vaut tard que jamais”, et cela l’inspirera pour donner une dernière chance à la gloire olympique.

Sharath a été recommandé vendredi comme seul athlète pour le prix Major Dhyan Chand Khel Ratna de cette année, la plus haute distinction sportive du pays, pour sa formidable performance aux Jeux du Commonwealth de Birmingham, où il a remporté quatre médailles, dont trois d’or et une d’argent.

“Moment vraiment fier. À cet âge, recevoir ce prix, inspirer tant de millions de personnes dans différents sports est vraiment merveilleux. C’est arrivé assez tard dans ma carrière, mais mieux vaut tard que jamais », a déclaré Sharath à PTI.

«Pour la quantité de sacrifices et le travail que j’ai accompli, en particulier après 2015, la deuxième étape de ma carrière – le Sharath Kamal 2.0 après la blessure aux ischio-jambiers, la hausse a été constante et a augmenté de façon exponentielle. Je suis vraiment heureux et je tiens à remercier mes entraîneurs et mon personnel de soutien. “J’attends avec impatience les JO de Paris et cela va vraiment m’encourager. Bien sûr, le CWG et Tokyo m’ont donné la bonne direction pour entrer à Paris, et j’espère qu’une médaille là-bas sera la meilleure chose qui puisse arriver à la vie d’un sportif », a-t-il ajouté.

Sharath faisait partie des 42 aspirants au Khel Ratna cette année, dont les joueurs de hockey Harmanpreet Singh, Akashdeep Singh, Rupinder Pal Singh, Savita Punia et Vandana Katariya.

Le Khel Ratna a été décerné à cinq athlètes sans précédent en 2020 et 11 l’année dernière.

“Le voyage a été vraiment long et fastidieux et je l’apprécie vraiment maintenant. Le fait qu’un seul Khel Ratna soit donné cette année sans aucun doute au sein du comité, je me suis vraiment senti fier de cette décision », a déclaré Sharath.

Sharath, qui a remporté deux médailles de bronze médailles aux Jeux asiatiques de 2018, a déclaré qu’il était très agréable d’entendre le lanceur de javelot médaillé d’or olympique Neeraj Chopra reconnaître ses exploits.

“Quand j’ai rencontré Neeraj Chopra lors d’une cérémonie de remise de prix récemment, toh kamal kar diya’ (frère tu as fait des merveilles). Quand cela vient d’athlètes comme lui, c’est un sentiment formidable », a-t-il déclaré.

Outre le Khel Ratna, le comité des récompenses présidé par le juge à la retraite de la Cour suprême, le juge AM Khanwilkar, a également recommandé 25 athlètes pour l’Arjuna de cette année. récompenses, dont la championne en simple des Jeux du Commonwealth Lakshya Sen, la championne du monde de boxe Nikhat Zareen entre autres.

