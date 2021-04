Namajunas, dont la famille a fui le communisme pour émigrer aux États-Unis, se battra contre Zhang dans le cadre d’une carte pare-chocs de combats pour le titre à l’UFC 261 le 24 avril, et elle a clairement exprimé son dégoût continu pour le régime communiste, suggérant qu’elle allait sortir ses frustrations sur Zhang, le tout premier tenant du titre de l’UFC en provenance de Chine – un pays communiste.

S’adressant à la radio et à la télévision nationales lituaniennes, Namajunas a déclaré qu’il n’avait aucune dispute personnelle avec Zhang mais qu’elle était prête à faire une déclaration lors de leur combat de championnat.

« L’animosité et des choses comme ça, ceux-ci peuvent être des facteurs très motivants dans de courts instants», a expliqué Namajunas, par MMA Junkie.

« Mais en réalité, au début du combat, il y avait peut-être certaines rivalités et des choses comme ça, mais je me suis toujours gardé le contrôle.

«Je n’ai jamais vraiment détesté cette personne – et je ne déteste pas Weili ou quoi que ce soit du genre. Il n’y a rien… mais j’ai l’impression d’avoir beaucoup de raisons de me battre dans ce combat et ce qu’elle représente.

«Je me rappelais en quelque sorte mon parcours et partout d’où je viens, ma famille et tout le reste, et je voulais en quelque sorte éduquer mon partenaire d’entraînement sur la lutte lituanienne et juste l’histoire de tout cela, alors nous avons regardé [2012 documentary film] «The Other Dream Team» juste pour avoir une idée générale de ce pour quoi nous nous battons.

« Après avoir regardé ça, c’était juste un énorme rappel de genre, ouais – c’est mieux mort que rouge, tu sais? Et je ne pense pas que ce soit une coïncidence que Weili soit rouge. C’est ce qu’elle représente. »

L’ancienne championne des poids paille de l’UFC a ajouté qu’elle se bat « pour la liberté« .

« Ce n’est pas personnel contre elle, mais c’est un énorme facteur de motivation pour laquelle je me bats et je me bats pour la liberté, » elle a dit.

« J’ai la conscience du Christ, j’ai du sang lituanien et j’ai le rêve américain. Toutes ces choses, je les emmène avec moi dans le combat. «

Les commentaires de Namajunas, ainsi que l’exploitation d’une phrase popularisée aux États-Unis dans les années 1950, ont conduit à des accusations de certains fans de combat selon lesquelles elle insère inutilement la politique dans une arène totalement inadaptée – d’autant plus que Zhang n’en a jamais exprimé. sentiment public soutenant le communisme.

« Très pauvre de Rose, « a écrit un fan en ligne. »Weili ne mérite pas d’être associée aux actions du gouvernement chinois simplement parce qu’elle est chinoise.«

Un autre a accepté, en disant: « Zhang ne se bat pas pour le communisme simplement parce qu’elle vient de Chine« .

Un troisième était peut-être un peu plus brutal dans son évaluation de la fureur, mettant en garde: « Weili va rebondir ta tête sur la toile. «

Assez étrangement, la diatribe des Namajunas survient quelques jours à peine après les propres commentaires de Zhang dans lesquels elle a dit qu’elle espérait que les deux poids de paille en guerre pourraient devenir amis après leur combat plus tard ce mois-ci.

« D’un échange de coups, l’amitié grandit. Alors j’espère que nous deviendrons peut-être amis après ce combat», a déclaré le champion au South China Morning Post.

« C’est parce que Rose est une combattante humble et très grande. Elle a battu Joanna [Jedrzejczyk] deux fois et a gagné contre Jessica Andrade. C’est une compétitrice avec de très bonnes capacités et j’ai toujours espéré pouvoir me battre avec elle.

« Je ressens un lien avec ceux qui combattent les arts martiaux, et nous construisons des amitiés grâce aux arts martiaux. Nous apprenons les uns des autres et échangeons nos points de vue lorsque nous nous battons ensemble. «

À la grande déception présumée de Zhang, nous ne voyons pas beaucoup de plaisanteries échangées dans la cage une fois que nous arrivons à la conclusion de ce qui promet d’être un combat de titre mondial enflammé plus tard ce mois-ci.