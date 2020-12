J’ai haleté si fort que j’ai l’impression que Judy Garland s’est présentée à ma fête de Noël. C’est arrivé pendant «Fringant en décembre», un nouveau film de vacances sur le réseau Paramount sur deux hommes qui tombent amoureux dans un ranch. J’inhalai involontairement alors que Wyatt, un capital-risqueur étouffant, se fermait les lèvres avec Heath, la main chérie du ranch. Le regarder m’a donné l’impression que le Père Noël me mettait en tête de sa belle liste. Je suis gay. J’embrasse des hommes. Jamais dans un ranch, une fois chez un Denny’s. Mais il y avait quelque chose de si étonnamment renégat dans le baiser du film. Les hommes de premier plan ne s’embrassent tout simplement pas dans la fraternité conservatrice des téléfilms de vacances. Ils le font maintenant. Comme je l’ai récemment signalé, cette année, six nouveaux films sur le thème des vacances présentent des personnages gays et lesbiens principaux, dont « Happiest Season » (Hulu), «La maison de Noël» (Hallmark Channel) et «La configuration de Noël» (Durée de vie). Dans ce genre chaste, c’est un jalon. Nia Fairweather le pense aussi. Elle joue une femme afro-latina à la sexualité fluide dans le nouvel indie «Un mariage de Noël à New York» maintenant sur Netflix.

«Il y a une liste – une liste – où il n’y a jamais eu de liste», a déclaré Fairweather. «Cela nous permet de savoir que cette année a été différente.» Ce changement est important pour moi, fan de films de vacances dont le plus grand souvenir de Noël gay est George Michael regardant avec amour Andrew Ridgeley sur la couverture du Wham! album « Last Christmas. » Mais en rapportant l’article, je me suis demandé si je surestimais l’arrivée d’un nouveau cinéma de Noël queer. Allons-nous regarder en arrière l’horrible 2020 – comme je pense que nous le ferons – comme l’année qui a finalement homosexuel les films de Noël? J’ai appelé les amateurs de films de vacances pour me demander: est-ce un gros problème?

« C’est un gros problème », a répondu Joanna Wilson, l’auteur de plusieurs livres sur le divertissement de Noël. «Les personnes queer ont été les patrons, les collègues et les frères et sœurs des personnages principaux. Être la romance centrale est très excitant et n’arrive pas un instant trop tôt. Blake Lee, qui étoiles avec son mari, Ben Lewis, dans «The Christmas Setup», l’a présenté comme une réponse à un 2020 chaotique.