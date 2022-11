Mieux que l’an dernier, coûte moins cher

Téléviseur intelligent 4K UHD série Fire TV Omni QLED d’Amazon. Amazone

j’ai testé Amazone Le nouveau téléviseur intelligent Fire TV Omni QLED Series 4K UHD de 65 pouces. Si vous êtes un téléspectateur occasionnel comme moi, le nouveau Fire TV est facile à utiliser et offre une excellente qualité d’image pour le prix. Et en parlant de prix, au moment de la publication, il est en vente pour 550 $, soit environ 250 $ de réduction sur son prix de lancement, ce qui le rend moins cher que le modèle de l’année dernière qu’Amazon vend toujours. Il existe également un modèle de 75 pouces plus cher qui coûte 1 100 $. La société a fait son incursion dans les téléviseurs de marque Amazon l’année dernière avec un modèle qui était bien, mais pas génial. La version de cette année contient de nombreuses mises à jour qui en font un meilleur achat. Plus particulièrement, l’image s’est améliorée, il y a de nouvelles illustrations d’affichage ambiant et les haut-parleurs sont une amélioration. Mais Amazon ne gagne pas beaucoup d’argent avec le matériel. C’est une entreprise cloud et un détaillant en ligne. Au lieu de cela, son matériel sert de portail vers ses services, comme Prime Video et même le magasin Amazon. Vous pouvez parler à Alexa, qui est intégrée. C’est une grande fenêtre sur Amazon que vous pouvez accrocher à votre mur. Et les personnes qui utilisent beaucoup de services Amazon pourraient aimer ça. Voici ce que vous devez savoir à ce sujet.

Ce qui est bon

Le nouveau Fire TV s’intégrera parfaitement dans votre écosystème de maison intelligente si vous utilisez déjà l’assistant vocal Alexa de l’entreprise via d’autres produits comme Amazon Echo. Le téléviseur est doté de commandes vocales mains libres. Ainsi, lorsque vous ne trouvez pas votre télécommande, vous pouvez simplement crier “Alexa, éteins le téléviseur”. Des commandes plus complexes sont également possibles. J’ai pu dire à la télévision de “jouer le prochain épisode” de “The Devil’s Hour” sur Prime, donc je n’ai pas eu à regarder le générique de fin. Cette fonctionnalité n’est pas nouvelle. Le téléviseur de l’année dernière comportait également Alexa mains libres, mais c’est toujours une fonctionnalité intéressante et j’ai pu l’utiliser facilement. Vous pouvez désactiver le microphone si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction Alexa. Mes téléviseurs actuels sont difficiles à voir dans mon salon, qui reçoit beaucoup de lumière naturelle. Mais ce Fire TV était très lumineux, donc je pouvais toujours regarder clairement la télévision même avec beaucoup de soleil. Il y a une nouvelle expérience « ambiante » sur le modèle de cette année qui utilise des capteurs pour détecter votre présence dans la pièce. C’est un peu effrayant en théorie, mais je vois maintenant l’intérêt d’avoir le plus grand écran de mon salon comme décor, ou même un espace pour afficher des informations importantes comme les événements du calendrier et les notes autocollantes numériques.

Téléviseur intelligent 4K UHD Fire TV Omni QLED Series d’Amazon avec affichage de widgets. Amazone

Il existe quelques fonctionnalités intéressantes en mode ambiant. One transforme votre téléviseur en une œuvre d’art. L’art est tiré d’une collection de 1 500 photos et œuvres d’art, notamment de la National Gallery of Art et de l’Art Institute of Chicago. Les téléviseurs “The Frame” de Samsung ont également cette fonctionnalité, mais vous devez payer pour afficher l’art, alors que la galerie d’art TV d’Amazon est gratuite.

Amazon Fire TV Série Omni QLED 4K UHD. Sophie Pitt

Vous pouvez afficher vos propres photos sur le téléviseur, ce qui est une fonctionnalité agréable mais courante que l’on trouve sur d’autres téléviseurs. Vous pouvez personnaliser les widgets sur votre écran avec des actualités, des rappels, des notes autocollantes et des calendriers, et vous pouvez ajouter des centres de contrôle pour vos appareils domestiques intelligents. J’ai utilisé l’option de note autocollante pour laisser à mon mari un rappel pour qu’il achète du lait d’avoine à l’épicerie.

Amazon Fire TV Série Omni QLED 4K UHD. Sophie Pitt

Vous pouvez également écouter de la musique à partir du téléviseur même lorsque l’écran n’est pas allumé. Je ne m’attendais pas à utiliser cette fonctionnalité car j’ai un système stéréo assez robuste, mais j’ai été impressionné par la qualité sonore et le volume des haut-parleurs intégrés du téléviseur. J’ai des haut-parleurs de barre de son pour mes deux autres téléviseurs à la maison parce que les haut-parleurs sont si mauvais, mais je n’en ai pas ressenti le besoin ici. Le nouveau Fire TV devient fort et le son est net. Pourtant, les barres de son offrent des basses plus profondes et un son plus riche.

Qu’est-ce qui ne va pas

Alexa ne pouvait pas toujours entendre mes commandes lorsque le volume du téléviseur était fort, ce qui est logique mais peut toujours être un peu frustrant. Vous devrez utiliser la télécommande pour faire une pause afin de parler à Alexa. De plus, ce téléviseur n’est pas la meilleure option pour les personnes qui ne sont pas vraiment fan d’Alexa ou qui ne sont pas abonnées à Amazon Prime. Tous les téléviseurs Fire TV mettent en évidence le contenu Prime sur l’interface utilisateur principale. Vous verrez des suggestions d’émissions à regarder, comme “Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir” d’Amazon. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, il y a beaucoup de publicités pour les émissions Prime Video, il y a une rangée de films sponsorisés de Tubi, et j’ai souvent vu d’autres publicités. Cela peut devenir ennuyeux si vous ne vous intéressez pas à eux. Bien que la luminosité et l’image suffisent aux téléspectateurs occasionnels, il existe d’autres téléviseurs dans la même gamme de prix qui peuvent devenir plus lumineux. Et d’autres pourraient offrir de meilleures expériences de jeu plus fluides. Le Hisense 65 pouces Class ULED Premium U7H QLED Series Quantum Dot Google 4K offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, par exemple, tandis que l’Omni QLED n’offre que 60 Hz. Le U7H est également au prix de 700 $ et l’image a également des noirs plus profonds et des tons plus réalistes.

Interface utilisateur Amazon Fire TV Omni QLED Series 4K UHD Prime. Sophie Pitt