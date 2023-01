“Mieux que de trouver de l’or”: les vestiges des tours pourraient réécrire l’histoire de la guerre civile anglaise

OLorsque les archéologues travaillant sur le tracé de HS2 ont commencé à fouiller une étendue de pâturage dans le Warwickshire, ils ne s’attendaient pas à découvrir ce que l’un d’eux appelle « le point culminant de nos carrières ». Leurs fouilles ont révélé les bases monumentales en pierre de deux tours d’une guérite fortifiée de la fin du Moyen Âge, dont l’existence avait été complètement perdue pour l’histoire.

Bien que cette découverte soit remarquable en soi, les ruines étaient encore plus importantes qu’elles ne sont apparues pour la première fois – et pourraient même réécrire l’histoire de la guerre civile anglaise.

Parsemant les murs de grès, il y avait des centaines de marques faites par des balles de mousquet et des coups de pistolet, montrant que le bâtiment avait été la cible de tirs nourris. Les experts pensent que cela pourrait être la preuve que la guérite a été abattue par des troupes parlementaires se dirigeant vers les environs Bataille du pont de Curdworth en août 1642, ce qui en fera le théâtre de la toute première escarmouche de la guerre civile.

Les découvertes ont été “un véritable choc”, a déclaré Stuart Pierson de Wessex Archaeology, qui a dirigé les fouilles sur le site. “La meilleure façon de le décrire est que nous étions juste en admiration devant cette tour.

“Les gens disent toujours que vous voulez trouver de l’or en archéologie, mais je pense que pour beaucoup d’entre nous, trouver cette tour sera toujours mieux que de trouver de l’or. Je pense que c’est le point culminant de notre carrière de trouver cela, et je ne pense pas que nous allons retrouver quelque chose comme ça.

Marques d’impact de balle de mousquet sur le mur extérieur de la guérite de Coleshill. Photo : HS2/PA

L’équipe savait qu’un grand manoir Tudor s’était tenu quelque part près du site de Coleshill, à l’est de Birmingham, mais son emplacement avait été perdu. Lorsqu’ils ont commencé à creuser, ils ont été étonnés de l’état de conservation de ses vastes jardins d’ornement – à plus grande échelle qu’à Hampton Court.

Pierson avait dit à ses collègues qu’il s’attendait à ce qu’il y ait les restes d’une guérite, « mais nous avons pensé à une petite structure en forme de boîte. Nous ne pensions à rien impliquant des tours. Il était en vacances lorsque les premiers murs ont été découverts. “Mes collègues disent que leur souvenir préféré du site était mon expression quand j’ai [returned and] vu cette tour complète », a-t-il déclaré.

Ensemble, les découvertes rendent le site “d’importance nationale – et un peu plus”, a-t-il ajouté.

Avant la guerre civile, qui opposa les forces fidèles au roi Charles Ier aux soldats parlementaires cherchant à le renverser, Coleshill Manor était entre les mains d’un royaliste, Simon Digby. La position de sa grande maison, à côté d’un passage stratégique clé de la rivière Cole, l’aurait placée directement sur le chemin des parlementaires en marche vers Curdworth Bridge. Bien qu’il soit impossible de le prouver, les experts pensent qu’il est fort probable que ce soient leurs balles de mousquet – dont des dizaines ont été récupérées sur le site – qui ont frappé la guérite lors de ce voyage.

Bien que la découverte réécrive potentiellement l’histoire du début de la guerre civile, a déclaré Pierson, elle peut également nous en dire plus sur l’expérience de ceux qui l’ont vécue. “Ce que cela nous donne, c’est une image plus personnelle [insight] à la guerre civile. Il y a toujours des histoires sur la royauté et les principaux parlementaires, mais l’accent n’est pas tellement mis sur les gens eux-mêmes, même les classes supérieures qui se sont retrouvées impliquées mais n’en faisaient pas nécessairement vraiment partie.

Les fonctions de découverte sur Creuser pour la Grande-Bretagne sur BBC Two à 20h le dimanche 22 janvier.