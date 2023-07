« Mieux que beaucoup d’entre nous »: la fraternité du tennis saute aux côtés de Zhang Shuai après l’épouvantable incident du Grand Prix de Budapest

La star du tennis chinois Zhang Shuai a dû endurer un épouvantable incident d’injustice au Grand Prix de Budapest alors qu’il a choisi de se retirer de son match contre la payeuse hongroise de 20 ans Amarissa Kiara Toth.

Le vainqueur du coup droit de Shuai dans le premier set avec un jeu équilibré à 5 jeux chacun a été appelé « retiré » de manière incorrecte et alors que le joueur chinois a abordé le problème avec l’arbitre, Kiara s’est approchée de l’endroit et a effacé la marque du ballon du terrain.

Suite à l’impasse, la numéro 28 mondiale Shuai a décidé de se retirer du jeu avec dégoût mais a montré sa classe en continuant à serrer la main de l’adversaire et de l’arbitre malgré une grave injustice.

« Tous les efforts d’entraînement étaient faux, parce que quand vous vouliez vous rapprocher de la ligne, même toucher la ligne toujours OUT ….. Je vous aime les gars et toutes les filles qui me soutiennent et se tiennent à mes côtés », a écrit Shuai sur Twitter après l’incident.

Suite à cet épouvantable incident, la fraternité du tennis s’est précipitée pour soutenir la star chinoise de 34 ans.

Ons Jabeur, double finaliste de Wimbledon et superstar tunisienne, a écrit : « Tout le soutien à Shuai. Ceci est inacceptable. »

La joueuse de tennis australienne Daria Saville a écrit : « zéro respect pour cette fille Toth. ZÉRO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je suis tellement tellement en colère. Je me sens tellement mal pour Shuai :(«

Saville a également partagé un autre message qui disait: « Toth » a « gagné » ce point et « gagné » ce match mais sa réputation est ruinée……….. »

La compatriote de Saville, Ajla Tomljanovic, a publié un tweet qui disait : « Comportement absolument dégoûtant. Shuai est une meilleure personne que beaucoup d’entre nous pour avoir serré la main de l’arbitre et de cette fille. Mais encore une fois, c’est de Shuai dont nous parlons, bien sûr. »

La joueuse portoricaine Monica Puig a partagé un message qui disait: «C’est dégoûtant. Voir Shuai sur le banc m’a rendu si triste. Elle ne méritait pas ça. »

La star française Caroline Garcia a tweeté : « Nous savons tous quelle gentille fille tu es @zhangshuai121. Prends soin de toi »

Maria Sakkari a posté un tweet qui disait : « @zhangshuai121 est la plus belle joueuse du circuit !! Cette fille Toth devrait être bannie de la tournée »

«Beaucoup de joueurs / fans ont des messages si chaleureux, vous aiment les gars et vous apprécient à nouveau. Avancez, restez forts », a lu le tweet de suivi de Shuai.

Shuai, qui est très appréciée dans tout le spectre du tennis, a remercié les messages de soutien de ses pairs et de ses fans à la suite de cet incident peu recommandable.