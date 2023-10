Midwest Data propose une large gamme de solutions et de services informatiques aux institutions et entreprises de toutes tailles.

(Lawrenceburg, Indiana) – Midwest Data, Inc., l’un des principaux fournisseurs de solutions technologiques dans le sud-est de l’Indiana et dans le Grand Cincinnati, est ravi d’annoncer l’acquisition d’Indicom, une entreprise technologique de longue date et réputée dans la région. Cette décision stratégique marque une étape importante dans l’engagement de Midwest Data à fournir des services technologiques de pointe à ses clients et consolide davantage sa position de partenaire technologique de premier plan.

Midwest Data, Inc. est un nom de confiance dans le secteur technologique depuis 40 ans. Midwest Data propose une large gamme de solutions et de services informatiques aux institutions et entreprises de toutes tailles, notamment la gestion informatique, le conseil, les services cloud, la cybersécurité, l’ingénierie réseau et le matériel (ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, serveurs et équipements réseau). Indicom, avec ses 37 années d’expertise dans le câblage structuré, les systèmes de caméras IP et les services de télécommunications, s’est également bâti une solide réputation d’excellence dans le secteur technologique. En combinant leurs forces, Midwest Data, Inc. et Indicom sont en mesure d’offrir une suite de services encore plus complète à leurs précieux clients.

Les principaux avantages de cette acquisition comprennent :

Portefeuille de services élargi: Midwest Data, Inc. peut désormais fournir une large gamme de services, notamment un câblage structuré, des systèmes de caméras IP et des solutions de télécommunications, en plus de ses services informatiques existants. Cette diversification permet aux clients de répondre à tous leurs besoins technologiques sous un même toit.

Expertise améliorée: La fusion rassemble les connaissances et l’expérience collectives de deux des entreprises technologiques les plus anciennes de la région. Les clients peuvent s’attendre à des solutions de premier plan et à une expertise technique inégalée.

Opérations rationalisées: Grâce à une offre de services plus large, les clients peuvent rationaliser leurs processus d’approvisionnement et de gestion de technologies, réduisant ainsi la complexité et les coûts associés aux relations avec plusieurs fournisseurs.

Midwest Data, Inc. reste déterminé à fournir des solutions technologiques innovantes adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans leur mission consistant à doter les entreprises des outils et de l’expertise dont elles ont besoin pour prospérer dans le paysage numérique en évolution rapide d’aujourd’hui.

« Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe talentueuse d’Indicom au sein de la famille Midwest Data », a déclaré Ramzi Nuseibeh, vice-président de Midwest Data, Inc. « Cette acquisition représente une étape importante dans notre démarche visant à fournir des solutions technologiques holistiques à nos clients. , nous continuerons à stimuler l’innovation et à offrir une valeur exceptionnelle aux entreprises du sud-est de l’Indiana et du Grand Cincinnati dans son ensemble.

Les clients existants d’Indicom peuvent être assurés que leur service et leur assistance se poursuivront de manière transparente, avec l’avantage supplémentaire d’accéder aux ressources et capacités étendues de Midwest Data.