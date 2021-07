Midtjylland 2 – 1 Celtique

Le lent démarrage du Celtic dans sa transition estivale est revenu les mordre alors qu’ils étaient éliminés des éliminatoires de la Ligue des champions par Midtjylland.

Ange Postecoglou a vu son équipe abandonner à nouveau l’avance alors qu’ils se sont inclinés 2-1 après une prolongation au Danemark pour perdre 3-2 au total et rater la phase de groupes pour une quatrième année consécutive.

Callum McGregor a donné l’avantage au Celtic avec une frappe époustouflante à la 48e minute, mais Awer Mabil a égalisé à l’heure juste après que James Forrest ait raté une gardienne.

Le Celtic a eu raison de la majorité des 90 minutes mais s’est essoufflé et a offert peu de réponse à la frappe de Raphael Nwadike au début des prolongations.

Alors que Midtjylland affrontera le PSV Eindhoven, le Celtic se rendra en République tchèque pour affronter Jablonec au troisième tour de qualification de la Ligue Europa jeudi prochain.

Scott Bain montre son abattement après que le Celtic se soit effondré pour vaincre



Notes des joueurs Midtjylland : Lossl (6), Andersson (7), Dalsgaard (8), Sviatchenko (7), Paulinho (7), Juninho (7), Evander (8), Mabil (7), Charles (6), Junior Brumado (6) , Sisto (7). Abonnés : Cools (6), Nicolaisen (6), Dyhr (6), Mads Hansen (6), Lind (7), Onyedika (8). Celtique: Bain (7), Ralston (7), Gallois (6), Murray (6), Taylor (5), Turnbull (6), Soro (5), McGregor (6), Edouard (4), Abada (4), Christie (6). Abonnés : Ajeti (5), Rogic (n/a), Forrest (6), Montgomery (n/a). Homme du match: Evander.

Comment les espoirs de Hoops CL se sont effondrés

Awar Mabil égalise pour Midtjylland



Postecoglou, qui a été nommé le 10 juin, trois mois et demi après le départ de Neil Lennon, a exprimé sa frustration face à « l’hésitation » du club sur le marché des transferts avant le match aller et a admis que son équipe ne serait jamais aussi mal préparée pour un grand match. encore.

Bien que le Celtic ait signé cinq signatures estivales, deux d’entre eux sont toujours en quarantaine et seul l’ailier israélien de 19 ans Liel Abada a figuré au Danemark avec l’ancien duo de Sheffield Wednesday, Liam Shaw et Osaze Urhoghide, laissé sur le banc.

Le manque d’options à l’arrière a mis en évidence les défis auxquels Postecoglou est confronté. Avec le départ de Kristoffer Ajer, le remplacement de Carl Starfelt en quarantaine, Christopher Jullien toujours de retour d’une grave blessure au genou et Nir Bitton suspendu à la suite de son carton rouge inutile au match aller, le Celtic a dû compter sur la jeunesse.

Stephen Welsh a fait équipe avec Dane Murray, 18 ans, en défense centrale tandis qu’Anthony Ralston a continué à l’arrière droit et a impressionné par son jeu vers l’avant et ses deux blocs cruciaux en seconde période.

Greg Taylor, à 23 ans, était de loin le plus expérimenté des quatre arrières, mais l’arrière gauche a perdu son marqueur pour l’égalisation des hôtes.

James Forrest du Celtic a un tir bloqué



Postecoglou a laissé tomber Vasilis Barkas après que le gardien grec ait offert à Midtjylland son égaliseur Parkhead et remis les gants à Scott Bain.

Le Celtic a menacé deux fois au début lorsque la frappe de 25 mètres de David Turnbull a été renversée avant qu’Odsonne Edouard ne vole à quelques mètres au-dessus de la barre depuis le coin du milieu de terrain.

Nouvelles de l’équipe celtique Ange Postecoglou a fait un gros appel en laissant tomber le gardien Vasilis Barkas à la place de Scott Bain.

Le Celtic s’est aligné avec une défense centrale très inexpérimentée contre le Midjtylland au Danemark mercredi. Stephen Welsh, 21 ans, et Dane Murray, 18 ans, en défense centrale, ont terminé le match nul 1-1 au match aller des éliminatoires de la Ligue des champions suite au carton rouge de Nir Bitton.

Edouard a presque eu une autre chance plus tard dans la mi-temps après un excellent jeu de jambes et une passe en profondeur soignée de Ryan Christie, mais le gardien de but à domicile était rapidement sorti pour étouffer le danger.

Le Celtic contrôlait généralement la possession en première mi-temps, les Danois ne menaçant que de quelques coups de pied arrêtés.

Les visiteurs étaient sur le devant de la scène au début de la seconde mi-temps et la pression a payé grâce au moment magique de McGregor. Le coin de Turnbull a été à moitié dégagé et le skipper a tiré le ballon vers le bas et a volé dans le coin supérieur à 25 mètres.

Callum McGregor a spectaculairement donné la tête au Celtic



Bain a tâté un centre bas sans être puni avant que Forrest ne tire à côté de 14 mètres après avoir été mis en place par le coup de Turnbull.

Postecoglou a à peine eu le temps de sortir la tête de ses mains avant que les hôtes n’égalisent. Mabil a traversé Taylor et a guidé une tête libre devant Bain à 10 mètres.

Awer Mabil célèbre son 1-1 à Herning



Forrest n’avait remplacé le calme Abada qu’une minute avant de rater sa chance et l’ailier semblait avoir une autre opportunité à sept minutes de la fin après la brillante première passe de Christie. Mais le défenseur brésilien Paulinho a récupéré du terrain pour réaliser un superbe contre.

Les Danois ont terminé les 90 minutes en force et ont eu une glorieuse chance de gagner dans les arrêts de jeu lorsque l’attaquant de 18 ans Victor Lind s’est placé entre les défenseurs centraux du Celtic mais a décollé dans l’espace à 12 mètres.

Midtjylland menait après quatre minutes de prolongation. Turnbull a été surpris avec un ballon au-dessus de la tête à la suite d’un coup franc bloqué et Nwadike a eu le temps de contrôler le ballon carré de Mads Hansen avant de terminer haut dans le filet à six mètres.

Bain a fait de bons arrêts de Hansen et Lind pour garder le score bas.

Ange Postecoglou assume la responsabilité de l’échec du Celtic à progresser dans les éliminatoires de la Ligue des champions et dit que son équipe a besoin de renforts pour entrer.



patron celtique Ange Postecoglou: « Je prends mes responsabilités. Je suis la personne qui a été mise en charge. Nous n’avons pas de joueurs, je n’ai évidemment pas assez bien réussi à convaincre les gens que nous avions besoin de faire venir des gens.

« Je ne vais pas m’en détourner. Je ne dis pas cela parce que je suis une sorte de martyr, je pense juste que c’est ma responsabilité, c’est pourquoi j’ai été amené.

« J’ai essayé d’être aussi énergique que possible sur ce que nous devons apporter, et les défis que nous avons rencontrés sont bien relatés.

« Quel que soit le résultat de ce soir, nous avons toujours besoin de renforts. Nous avions une très jeune équipe, de jeunes joueurs sur le banc. Ce n’est pas une situation dans laquelle nous devons être. »

Andy Walker dit que ce n’est pas une surprise que le Celtic n’ait pas réussi à dépasser le FC Midtjylland lors des éliminatoires de la Ligue des champions, et que le manager Ange Postecoglou a besoin de soutien sur le marché des transferts.



Andy Walker de Sky Sports :

« C’est un coup dur, mais je pense que vous trouverez un grand nombre de supporters du Celtic qui ne seront pas surpris. Le manque de préparation pour les matchs déterminants pour la saison a laissé le nouveau manager cruellement exposé.

« Postecoglou a souligné la semaine dernière qu’il n’était pas satisfait du manque d’activité de transfert, et je pense que lorsque vous partez avec autant d’inexpérience dans les grands matchs comme le Celtic l’a fait à Glasgow et ici ce soir, alors cela va revenir et vous blesser .

« Midtjylland a joué un bon match et avait une équipe plus forte – ils avaient plus de jambes et ils avaient plus d’énergie. Le Celtic n’a jamais joué en prolongation. Au final, je pense qu’ils le méritaient et on pouvait voir un but venir.

« Malheureusement pour les supporters du Celtic, ils devront se contenter d’un match de qualification pour la Ligue Europa. »

Bilan de la Ligue des champions : le PSV passe à travers

Le PSV a remporté une victoire convaincante sur Galatasaray



PSV Eindhoven qualifié pour le troisième tour de qualification de la Ligue des champions après avoir battu les hôtes Galatasaray 2-1 mercredi pour remporter le deuxième tour à égalité 7-2 au total.

Le tir dévié de Noni Madueke huit minutes avant la mi-temps donnait l’avantage au PSV dans la nuit et le capitaine Marco van Ginkel augmentait l’avance sur un centre de Mario Gotze juste avant l’heure de jeu.

Les visiteurs ont été réduits à 10 quand Olivier Boscagli a écopé d’un deuxième carton jaune pour une faute sur Mbaye Diagne à la 73e minute. Le remplaçant Diagne a ensuite inscrit un but accrocheur 11 minutes plus tard, mais ce n’était qu’une consolation pour Galatasaray.

Le PSV affrontera l’équipe danoise du Midtjylland au prochain tour, tandis que Galatasaray s’est qualifié pour le troisième tour de qualification de la Ligue Europa, où il affrontera St Johnstone.

Tirage au sort du troisième tour de qualification de la Ligue des champions :

Malmö contre Rangers

Genk contre Shakhtar Donetsk

Monaco vs Sparte Prague

PSV Eindhoven vs FC Midtjylland

Spartak Moscou vs Benfica

Cluj vs BSC Young Boys

Étoile rouge de Belgrade contre Sherriff Tiraspol

Dinamo Zagreb vs Legia Varsovie

Ferencvaros contre Slavia Prague

Olympiakos vs Ludogorets

Match aller du 3/4 août avec match retour le 10 août

Et après?

Le FC Midtjylland affrontera le PSV au troisième tour de qualification de la Ligue des champions, le match aller ayant lieu le 3 ou le 4 août. Le match retour aura lieu le 10 août.

Le Celtic passe au troisième tour de qualification de la Ligue Europa, où il affrontera le FK Jablonec de la République tchèque.

Pendant ce temps, Celtic commence sa campagne de Premiership écossaise ce samedi lors de sa visite à Hearts, en direct sur Sky Sports Football. La couverture commence à 19h30 avec un coup d’envoi à 20h.