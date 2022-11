Midterms aux États-Unis: le Twitter d’Elon Musk tarde à agir sur le contenu électoral trompeur, selon les experts

Les experts électoraux ont signalé la propagation de nouveaux mensonges sur Twitter et d’autres services de médias sociaux alors que les Américains votaient aux élections de mi-mandat.

Le groupe de surveillance Common Cause a déclaré que Twitter n’avait pris aucune mesure sur les messages très médiatisés que l’organisation avait signalés mardi comme problématiques.

Common Cause a également noté un “gros ralentissement” du temps de réponse de Twitter depuis vendredi, lorsque les licenciements ont vidé de nombreuses équipes de l’entreprise chargées d’élever des informations crédibles.

Les experts électoraux ont signalé mardi la propagation de nouveaux mensonges sur Twitter et d’autres services de médias sociaux alors que les Américains votaient aux élections de mi-mandat, quatre jours après que Twitter Inc a licencié la moitié de son personnel et que le nouveau propriétaire Elon Musk a tweeté une recommandation de voter pour les candidats républicains.

Le groupe de surveillance non partisan Common Cause, qui surveille les médias sociaux pour les efforts de suppression des électeurs, a déclaré que Twitter n’avait pris aucune mesure sur les messages très médiatisés que l’organisation a signalés mardi comme problématiques.

Les élections au Congrès américain ont constitué un nouveau test pour les entreprises de médias sociaux, qui ont lutté pendant des années pour trouver un équilibre entre la liberté d’expression et l’amplification de commentaires potentiellement nuisibles. Bien que les politiques de l’entreprise leur permettent de limiter la désinformation, l’application a été inégale et le récent bouleversement sur Twitter l’a mis sous surveillance particulière.

Des voix de droite ont cherché mardi sur les réseaux sociaux à blâmer à tort les démocrates pour les problèmes de vote signalés à certains endroits.

Common Cause a déclaré que les messages Twitter des candidats républicains Marjorie Taylor Greene et Kari Lake auraient dû inclure des étiquettes d’avertissement dans le cadre de la politique d’intégrité civique de l’entreprise, qui régit les tweets trompeurs sur les élections. Les messages de Greene et Lake ont attiré des dizaines de milliers de likes et de retweets sur Twitter.

Common Cause a également noté un “gros ralentissement” du temps de réponse de Twitter depuis vendredi, lorsque les licenciements ont vidé de nombreuses équipes de l’entreprise chargées d’élever des informations crédibles.

Notant que le temps de réponse de l’entreprise était normalement d’environ une à trois heures, le groupe a déclaré :

Twitter est sans espoir et ne répond pas au-delà de répondre qu’ils examinent quelque chose, puis s’assombrissent pendant des jours.

Twitter, qui a perdu de nombreux membres de son équipe de communication dans les licenciements, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Avant mardi, Musk et le responsable de la sécurité et de l’intégrité de Twitter, Yoel Roth, ont tweeté que la société maintiendrait et appliquerait ses politiques d’intégrité électorale à mi-mandat.

Plus de 120 organisations de défense, dont Common Cause en mai, ont exhorté – sans succès – les sociétés de médias sociaux à introduire des “disjoncteurs” pour freiner la diffusion rapide d’informations électorales trompeuses par des comptes populaires.

La discussion sur Twitter mardi s’est concentrée sur les vrais problèmes de vote dans les États avec des courses étroitement surveillées comme l’Arizona, la Géorgie, le Michigan et la Pennsylvanie, selon des groupes de recherche étudiant les informations électorales en ligne.

L’activité a augmenté après que des commentateurs populaires sur Twitter ont attribué les dysfonctionnements – sans fournir de preuves – aux tentatives des démocrates de réprimer les électeurs républicains, selon le Election Integrity Partnership, une coalition de groupes de recherche.

L’ancien président américain Donald Trump, qui a fait de fausses déclarations selon lesquelles l’élection présidentielle de 2020 lui avait été volée en raison d’une fraude électorale généralisée, a publié sur son application de médias sociaux Truth Social que les problèmes dans certains États équivalaient à une nouvelle série d’inconduites délibérées.

Les responsables électoraux du comté de Maricopa, en Arizona, ont déclaré que les problèmes rencontrés mardi n’affecteraient pas le décompte des voix. Les responsables du comté de Luzerne en Pennsylvanie ont prolongé les heures de vote pour compenser les problèmes.

Après que les responsables du comté de Cobb en Géorgie ont prolongé le délai de réception des bulletins de vote par correspondance parce que certains électeurs n’ont pas reçu de bulletins de vote, de fausses allégations se sont répandues – principalement sur Twitter – selon lesquelles l’extension était censée aider à “voler” l’élection, selon un porte-parole du Southern Groupe militant du Poverty Law Center.

Jesse Littlewood, vice-président des campagnes chez Common Cause, a déclaré lors d’une conférence de presse que les réseaux Wi-Fi dans les bureaux de vote pouvaient permettre le piratage des machines à voter.

Les mensonges semblaient provenir de l’application de messagerie Telegram avant de se propager à des services de médias sociaux plus traditionnels, selon Common Cause. Une revue de Reuters a trouvé des exemples sur Twitter, TikTok et Facebook de Meta.