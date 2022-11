Midterms aux États-Unis : le contrôle du Sénat américain dans la balance avec une course serrée dans l’État clé de Géorgie

Les démocrates pourraient perdre le contrôle du Congrès américain, malgré leurs victoires alors que les résultats de mi-mandat se font sentir.

Les républicains peuvent remporter la majorité à la Chambre et au Sénat.

Les démocrates, cependant, semblent être de bonne humeur. Les courses clés en Arizona, en Géorgie et au Nevada sont indécises.

Le président américain Joe Biden a eu beaucoup de plaisir à l’annonce des résultats des élections de mi-mandat, même si ses démocrates pourraient perdre le contrôle du Congrès.

Les républicains peuvent obtenir une courte majorité à la Chambre et le Sénat est toujours à gagner avec des courses clés en Arizona, en Géorgie et au Nevada indécises.

Mais ce sont toutes des nouvelles meilleures que prévu pour la Maison Blanche.

Le contrôle du Sénat américain pourrait à nouveau être décidé en Géorgie, car une course serrée entre le démocrate sortant Raphael Warnock et le challenger républicain Herschel Walker pourrait se diriger vers un second tour le 6 décembre.

Avec plus de 99% des voix comptées, Warnock mène de justesse contre Walker, une ancienne star du football approuvée par le président Donald Trump. Mais Warnock n’a pas encore atteint le seuil de 50% nécessaire pour éviter un ruissellement, selon les données d’Edison Research.

Un troisième candidat, le libertaire Chase Oliver, a siphonné 2% des voix.

Les démocrates ont résisté aux prévisions désastreuses des courses nationales, ont remporté les courses des gouverneurs dans les États considérés comme cruciaux pour les prochaines élections en 2024 et ont adopté des mesures de gauche comme la codification des droits à l’avortement dans le Michigan.

“Incroyable”, a déclaré un assistant de Biden stupéfait alors que les résultats arrivaient à la Maison Blanche du jour au lendemain.

Donald Trump a vu les républicains perdre 40 sièges à la Chambre lors de ses premiers mi-mandats et Barack Obama plus de 60.

Biden a personnellement appelé trois douzaines de démocrates qui ont remporté leurs courses pour les féliciter. Aides et alliés pensent que ses efforts pour organiser les élections en termes de droit à l’avortement, d’extrémisme politique de droite et de soins de santé ont évité une “vague” républicaine.

Les républicains sont susceptibles d’avoir des gains suffisamment importants pour prendre la Chambre, ce qui signifie qu’ils pourraient bloquer la promesse de Biden de légaliser le droit à l’avortement dans tout le pays ou d’interdire la vente d’armes d’assaut, et de lancer des enquêtes éventuellement dommageables sur son administration et sa famille.

Alors que les républicains ont cité l’inflation élevée et la criminalité comme les principaux problèmes de vote, les démocrates ont déclaré qu’ils étaient plus motivés par le droit à l’avortement et la violence armée, selon les sondages à la sortie.

Le stratège démocrate Ben LaBolt, ancien porte-parole d’Obama, a déclaré que l’accent mis par les républicains sur les guerres culturelles dans leurs campagnes avait raté la cible pour certains électeurs.

“Il ne s’agit pas d’aborder, à un niveau substantiel, l’un des principaux problèmes auxquels est confronté le peuple américain”, a-t-il déclaré. “Et cela offre vraiment une ouverture aux démocrates.”

Contrôler

Les conseillers de la Maison Blanche ont commencé à préparer une foule d’enquêtes républicaines et à gouverner avec une boîte à outils plus limitée pour émettre des décrets.

Si l’agenda de Biden est bloqué au Congrès, ils prévoient d’utiliser le droit de veto présidentiel et d’utiliser la présence ostentatoire du président dans les médias américains pour défendre ses priorités.

Biden a deux mois jusqu’à la fin de l’année pendant la période du “canard boiteux” pour adopter une législation alors que les démocrates contrôlent toujours le Congrès. Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré qu’il se concentrerait sur la sécurisation des factures de financement du gouvernement et de l’argent pour lutter contre Covid-19 ainsi que sur l’obtention de la confirmation du Sénat pour ses candidats à la magistrature.

Les alliés de Trump, dont les représentants américains Marjorie Taylor Greene de Géorgie et Jim Jordan de l’Ohio, qui ont tous deux remporté leurs courses facilement, pourraient avoir une plus grande influence sous une Chambre contrôlée par les républicains, et les stratèges politiques disent que le parti pourrait surjouer sa main.

Un Congrès dirigé par les républicains “serait la fin de son programme législatif de manière significative, mais ce n’est certainement pas la fin de [Biden’s] fortunes politiques », a déclaré Brendan Buck, ancien conseiller des présidents républicains Paul Ryan et John Boehner.

“Les républicains ont une très longue expérience de dépassement avec les présidents démocrates, et il n’est pas difficile d’imaginer que (Biden) pourra avoir un contraste très fort avec le Congrès et l’utiliser à son avantage.”

Extrême

Biden a 80 ans ce mois-ci et a été confronté à des questions sur son aptitude à briguer un deuxième mandat en 2024. Le président a déclaré qu’il avait l’intention de se représenter et les résultats de mardi pourraient renforcer sa cause.

Au début de cette année, Biden, son chef de cabinet Ron Klain et d’autres assistants ont travaillé pour présenter les mi-mandats comme une bataille de démocrates « pondérés » contre des républicains « extrêmes » en ligue avec l’ancien président Trump.

Ils ont embelli ce message en juin lorsque la Cour suprême a invalidé le droit à l’avortement de Roe v. Wade. Dans un discours prononcé en septembre depuis le berceau de la démocratie américaine à Philadelphie, Biden a déclaré: “Les républicains de MAGA représentent un extrémisme qui menace les fondements mêmes de notre république.”

Même si les membres de son propre parti ont refusé de faire campagne avec lui, Biden est resté fidèle à son message anti-extrémiste, ajoutant des menaces possibles à des programmes sociaux longtemps chéris comme Medicare sous la direction républicaine.

Ce cadrage a aidé de nombreux démocrates comme la représentante Abigail Spanberger de Virginie et le candidat au Sénat de Pennsylvanie John Fetterman à surmonter de mauvaises chances historiques pour le parti en charge lors des élections de mi-mandat, estiment les aides et alliés de Biden.