Midterms aux États-Unis : la génération Z décroche son premier siège à la Chambre des États-Unis avec la victoire d’un joueur de 25 ans

Le démocrate de Floride Maxwell Frost, tous âgés de 25 ans, est devenu le premier membre élu de la génération Z du Congrès lorsqu’il a remporté un siège à la Chambre des représentants des États-Unis.

La victoire de Frost sur le républicain Calvin Wimbish a été annoncée par les réseaux américains peu de temps après la clôture des sondages.

Frost s’est solidement aligné sur l’aile progressiste du parti démocrate, en se concentrant sur la justice sociale et la lutte contre le changement climatique.

La génération Z aura bientôt sa voix à Washington.

Le démocrate de Floride Maxwell Frost, tous âgés de 25 ans, est devenu mardi le premier membre élu de la génération Z du Congrès lorsqu’il a remporté un siège à la Chambre des représentants des États-Unis.

En tant que candidat dans une circonscription fortement démocrate, la victoire de Frost sur le républicain Calvin Wimbish a été annoncée par les réseaux américains peu de temps après la fermeture des bureaux de vote.

“NOUS AVONS GAGNÉ!!!!” a tweeté un Frost exubérant. “Nous avons écrit l’histoire pour les Floridiens, pour la génération Z et pour tous ceux qui croient que nous méritons un avenir meilleur.”

Je suis le membre élu du Congrès Maxwell Alejandro Frost et je serai le premier membre de la génération Z au Congrès des États-Unis. NOUS AVONS FAIT L’HISTOIRE !!! Ne comptez pas les jeunes. pic.twitter.com/Nd3vr5iPT0 – Maxwell Alejandro Frost (@MaxwellFrostFL) 9 novembre 2022

En tant que membre de la génération comprenant les adolescents et les jeunes adultes d’aujourd’hui, l’Afro-américain Frost, élevé par une mère adoptive d’origine cubaine, se démarquerait parmi les visages blancs et les cheveux gris de la Chambre basse, où l’âge moyen est un aguerri. 58.

Le candidat a déclaré à l’AFP à Orlando le mois dernier lors de la campagne électorale :

Nous avons besoin de cette représentation au Congrès pour que nous ayons un gouvernement qui ressemble au pays et qui sache ce que traverse le pays.

Frost, qui conduisait un Uber pendant la campagne pour joindre les deux bouts, s’est solidement aligné sur l’aile progressiste du parti démocrate, en se concentrant sur la justice sociale et la lutte contre le changement climatique. Il a déclaré qu’il utiliserait sa position à Washington pour chercher des solutions à la violence armée en Amérique.

Frost n’avait que 15 ans en 2012 lorsque, comme tant d’autres Américains, il a été horrifié par la fusillade de masse à l’école primaire de Sandy Hook, et il a décidé de s’impliquer dans l’activisme civique.

Plus tard, il est devenu un représentant national de March For Our Lives, le groupe dirigé par des étudiants qui a lancé un rassemblement massif en 2018 contre la violence armée.

Dans le New Hampshire, une autre candidate de la génération Z, Karoline Leavitt, 25 ans, se présente également au Congrès, bien qu’elle soit originaire de l’autre côté du spectre politique – et soit dans une course plus compétitive.

Fier partisan de l’ancien président Donald Trump, Leavitt prône une baisse des impôts et des contrôles aux frontières plus stricts.

La républicaine Madison Cawthorn est actuellement la plus jeune membre du Congrès, à 27 ans.