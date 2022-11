Midterms aux États-Unis : la course au Sénat n’étant pas encore claire, ce sont les États à surveiller

Le contrôle du Sénat américain n’était toujours pas déterminé mercredi après-midi, au lendemain des élections de mi-mandat du 8 novembre.

Les républicains n’ont besoin de remporter qu’un seul siège pour obtenir la majorité dans la chambre de 100 sièges, ce qui leur permettrait de bloquer une grande partie de l’agenda du président démocrate Joe Biden.

La chambre est actuellement divisée à 50-50 entre républicains et démocrates, qui gardent le contrôle grâce au vote décisif du vice-président Kamala Harris. Les démocrates espèrent élargir leur marge.

Voici huit courses que les stratèges du parti surveillent de près.

Géorgie

Le sénateur démocrate Raphael Warnock se dirigera vers un second tour le 6 décembre contre l’ancienne star républicaine du football universitaire Herschel Walker, qui est soutenu par l’ancien président Donald Trump, car les deux n’ont pas réussi à franchir le seuil de 50% nécessaire pour gagner au premier tour.

Walker avait été gêné par une série de scandales, y compris des allégations de violence domestique. Fervent défenseur de l’anti-avortement, la campagne de Walker a été secouée par des informations selon lesquelles il aurait payé pour que plusieurs anciennes petites amies se fassent avorter dans le passé.

Warnock, qui est pasteur de l’église d’Atlanta autrefois dirigée par Martin Luther King Jr, a remporté une victoire surprise lors d’une élection spéciale au début de 2021, donnant aux démocrates le contrôle du Sénat américain.

Selon les résultats des courses sénatoriales en cours au Nevada et en Arizona, les résultats finaux en Géorgie pourraient déterminer le contrôle du Sénat.

Wisconsin

Le sénateur républicain Ron Johnson a battu le démocrate Mandela Barnes, lieutenant-gouverneur de l’État. Les déclarations de Johnson remettant en question les vaccins Covid-19 et les élections de 2020 ont fait de lui une cible tentante pour les démocrates, mais Johnson est connu comme un titulaire coriace, ayant remporté des victoires surprises au cours des années passées.

Les républicains ont fait valoir que Barnes était trop radical pour l’État, soulignant son soutien passé à des politiques progressistes comme Medicare for All et une photo de 2018 sur laquelle il tient une chemise sur laquelle on peut lire “Abolish ICE”, faisant référence à une agence d’application de la loi sur l’immigration.

Pennsylvanie

John Fetterman, le lieutenant-gouverneur démocrate de l’État, a renversé le siège du Sénat de Pennsylvanie, battant Mehmet Oz, un animateur de télévision républicain et chirurgien cardiaque qui a été approuvé par Trump.

LIRE | Midterms aux États-Unis: après l’arrêt historique Roe v Wade, les États adoptent des initiatives protégeant le droit à l’avortement

La course a semblé se resserrer ces derniers jours, en particulier après une performance de débat mouvementée de Fetterman, qui a été gêné par les effets persistants d’un accident vasculaire cérébral qu’il a subi en mai.

Oz a fait face à des accusations de carpetbagging en tant que résident de longue date du New Jersey et a déclaré que les « politiciens locaux » devraient être impliqués dans la décision d’une femme de se faire avorter.

New Hampshire

La démocrate sortante Maggie Hassan a conservé son siège contre le républicain Don Bolduc, un général à la retraite de l’armée américaine qui a promu le mensonge de Trump selon lequel les élections de 2020 ont été volées.

Le siège était considéré comme une excellente opportunité pour les républicains, mais certaines des déclarations de Bolduc – notamment disant que le FBI devrait être aboli et épousant les complots de Covid-19 – l’ont empêché de gagner un soutien au-delà de sa base de droite, malgré sa post-nomination tente de modérer ses positions.

Caroline du Nord

Le représentant républicain américain Ted Budd a battu l’ancienne juge de la Cour suprême de l’État Cheri Beasley, une démocrate, pour un siège ouvert au Sénat américain dans une course relativement discrète qui n’a pas attiré autant l’attention nationale.

Budd, propriétaire d’un magasin d’armes à feu, a mis l’accent sur des préoccupations essentielles telles que l’inflation pour attirer les électeurs modérés, a soutenu une interdiction nationale des avortements après 15 semaines et a participé à plusieurs rassemblements avec Trump.

Un partisan d’un candidat démocrate photographié à Bowie, dans le Maryland, lors des élections de mi-mandat aux États-Unis. Getty Images Nathan Howard / GETTY IMAGES AMÉRIQUE DU NORD / Getty

La Caroline du Nord est politiquement compétitive depuis plus d’une décennie, mais les républicains ont toujours tendance à remporter la plupart des concours à l’échelle de l’État. Le précédent titulaire était un républicain.

Ohio

Le républicain JD Vance, auteur des mémoires difficiles “Hillbilly Elegy”, a remporté le siège ouvert au Sénat de l’Ohio, battant le représentant démocrate américain Tim Ryan dans un État à tendance républicaine au cours de la dernière décennie.

Trump a soutenu Vance et le milliardaire technologique Peter Thiel a été l’un des principaux donateurs de sa campagne.

Les opinions les plus controversées de Vance – selon lesquelles il se fichait de ce qui s’était passé en Ukraine et affirmant que l’administration Biden inondait délibérément le Midwest de fentanyl – et le commentaire de Trump lors d’un rassemblement électoral selon lequel Vance “m’embrasse le cul” ont rendu la course plus compétitive que prévu. Les groupes républicains nationaux ont dépensé beaucoup pour consolider ses perspectives.

Ryan a mis l’accent sur ses antécédents de cols bleus, soutenant les emplois domestiques et un salaire minimum de 15 dollars comme ses principales orientations politiques, et s’est distancié de l’aile libérale du parti.

Arizona

Le sénateur démocrate Mark Kelly, ancien astronaute et époux de l’ancienne représentante américaine Gabby Giffords, affronte Blake Masters, un républicain soutenu par Thiel. L’État est un ancien bastion de droite où les démocrates ont fait des gains lors des récentes élections – Biden a remporté l’État de 0,3 % en 2020.

Masters a cherché à se distancer des commentaires controversés suggérant que la sécurité sociale devrait être privatisée. Il a également récemment supprimé des parties de son site Web de campagne où il plaidait pour une interdiction totale de l’avortement.

Kelly a été un démocrate modéré au Sénat, faisant pression pour réduire les coûts des médicaments sur ordonnance et critiquant parfois la réponse de l’administration Biden aux demandeurs d’asile à la frontière sud avec le Mexique.

Bien que les républicains aient initialement retiré le financement à la suite des luttes des maîtres, la course – comme pour beaucoup d’autres – s’est resserrée ces derniers jours.

Nevada

La démocrate Catherine Cortez Masto, la première Latina à siéger au Sénat, défend son siège contre le procureur général de l’État Adam Laxalt, un républicain qui a dirigé les efforts de son parti pour renverser la victoire de Biden aux élections de 2020.

Cortez Masto a mis l’accent sur le droit à l’avortement, tandis que Laxalt a cherché à exploiter les inquiétudes des électeurs concernant la hausse des prix – une tendance qui se produit également dans d’autres États. La course est restée extrêmement serrée.

Dans un État où 30 % de la population est latino, les analystes observent si ces électeurs continueront à dériver vers les républicains ou si les démocrates pourront inverser cette tendance.