Midterms américains: Trump a eu une touche Midas inversée tandis que Biden a défié la gravité politique | Nouvelles du monde

Cela pourrait bien être le début de la fin de Donald Trump.

L’histoire de la nuit est sa touche Midas inversée. Presque tous les candidats qu’il a touchés semblent avoir fait moins bien que ceux qu’il n’a pas choisis.

L’homme qui a perdu les dernières élections et le vote populaire lors des deux dernières élections semble avoir été la kryptonite électorale pour les républicains en ces mi-mandats.

Trump “livide” et en colère contre Melania

Ils devront peut-être maintenant trouver un moyen d’exorciser son esprit de la fête. Ce n’est peut-être pas facile.

Le contraire est vrai de son ennemi républicain.

Ron DeSantis a eu une nuit d’assaut, écrasant son rival démocrate Charlie Crist même dans des parties que les républicains n’ont pas réussi à atteindre dans le passé.

Le gouverneur de Floride, qui, selon les bookmakers, est le favori pour affronter M. Trump pour la nomination du parti, est en très bonne position avant 2024 s’il choisit de se présenter.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:53

Le gouverneur républicain dit que la Floride est l’endroit où “le réveil va mourir”



Ce fut aussi une très bonne soirée pour Joe Biden.

Un président faisant aussi mal dans les cotes d’approbation que lui, quelque part dans les 40 bas, aurait dû perdre la Chambre à une majorité républicaine d’au moins 40 si vous regardez le précédent historique.

Les démocrates peuvent encore perdre la Chambre, mais ce ne sera que par une petite marge.

Ils peuvent s’accrocher au Sénat, après avoir remporté l’État clé de Pennsylvanie, lors d’une victoire contre un candidat soutenu par Trump, le célèbre médecin de la télévision Mehmet Oz.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:26

Joe Biden exhorte les électeurs à “se rappeler qui diable nous sommes”



Lire la suite:

Qui est DeSantis, l’homme qui pourrait contrecarrer Trump ?

Qui est devant et qui est derrière ?

Le mur rouge ne se matérialise pas

Les célébrations sombrent dans la déception au parti républicain

M. Biden a défié la gravité politique.

Beaucoup doutaient de sa stratégie consistant à se concentrer sur la menace pour la démocratie américaine posée par des centaines de menteurs électoraux soutenus par Trump qui se présentent à ces élections.

Et il semble que la stratégie des démocrates visant à tirer le meilleur parti des préoccupations des électeurs concernant l’avortement a également porté ses fruits.

Les jeunes électeurs et les femmes se sont rendus en grand nombre et les sondages à la sortie des urnes suggèrent que la question motivait beaucoup d’entre eux plus que d’autres comme le crime et l’immigration.