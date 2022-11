Midterms américains: les candidats du GOP soutenus par Trump sont vaincus dans les États libéraux

WASHINGTON –

Les démocrates ont facilement repoussé les républicains soutenus par l’ancien président Donald Trump dans plusieurs États de gauche mardi, tandis que des tests plus difficiles qui pourraient décider du contrôle du Congrès et de l’avenir de la présidence de Joe Biden attendaient sur un territoire plus compétitif.

Malgré leur histoire libérale, des États comme le Massachusetts, le Maryland et l’Illinois ont élu des gouverneurs républicains modérés dans le passé. Mais les républicains cette année semblaient trop conservateurs dans ces États, offrant aux démocrates des victoires faciles aux élections de mi-mandat qui pourraient autrement s’avérer difficiles pour le parti.

Le Massachusetts et le Maryland ont également connu des premières historiques : la démocrate Maura Healey est devenue la première femme élue gouverneur du Massachusetts, ainsi que le premier gouverneur ouvertement lesbienne de n’importe quel État, et Wes Moore est devenu le premier gouverneur noir du Maryland.

En Floride, un ancien champ de bataille devenu de plus en plus républicain, le gouverneur Ron DeSantis a remporté un second mandat, battant le challenger démocrate Charlie Crist, un ancien membre du Congrès. DeSantis a remporté le comté de Miami-Dade, autrefois un bastion démocrate, dans une victoire qui poursuit son ascension en tant que star nationale républicaine alors qu’il envisage une éventuelle course à la Maison Blanche en 2024. Le sénateur de Floride Marco Rubio a également été réélu, repoussant un défi du démocrate Val Demings et illustrant davantage le virage à droite de l’État.

Le résultat des courses à la Chambre et au Sénat déterminera l’avenir de l’agenda de Biden et servira de référendum sur son administration alors que la nation est sous le choc d’une inflation record et des inquiétudes concernant la direction du pays. Le contrôle républicain de la Chambre déclencherait probablement une série d’enquêtes sur Biden et sa famille, tandis qu’une prise de contrôle du GOP au Sénat entraverait la capacité de Biden à procéder à des nominations judiciaires.

Les démocrates faisaient face à des vents contraires historiques. Le parti au pouvoir subit presque toujours des pertes lors des premières élections de mi-mandat du président, mais les démocrates espéraient que la colère suscitée par la décision de la Cour suprême de supprimer le droit à l’avortement inciterait leurs électeurs à contrer les tendances historiques.

Même Biden, qui prévoyait de regarder les résultats des élections du soir à la Maison Blanche, a déclaré tard lundi soir qu’il pensait que son parti garderait le Sénat mais “la Chambre est plus dure”. Lorsqu’on lui a demandé comment cela rendrait la gouvernance, son évaluation a été brutale : “Plus difficile”.

En Géorgie, le sénateur démocrate Raphael Warnock et le challenger républicain Herschel Walker se disputaient un siège qui pourrait déterminer le contrôle du Sénat. En Virginie, les représentants démocrates Abigail Spanberger et Elaine Luria ont repoussé des opposants républicains fougueux dans ce qui pourrait servir de premiers signaux de la direction que prend la majorité de la Chambre alors que les républicains espèrent récupérer les quartiers de banlieue qui sont passés aux démocrates pendant la présidence tumultueuse de Donald Trump.

Les républicains parient que les messages axés sur l’économie, les prix de l’essence et la criminalité trouveront un écho auprès des électeurs à une époque de montée en flèche de l’inflation et de montée de la violence.

AP VoteCast, une vaste enquête auprès de l’électorat national, a montré que la forte inflation et les préoccupations concernant la fragilité de la démocratie influençaient fortement les électeurs.

La moitié des électeurs ont déclaré que l’inflation était prise en compte de manière significative, les frais d’épicerie, d’essence, de logement, de nourriture et autres ayant grimpé en flèche au cours de la dernière année. Un peu moins – 44% – ont déclaré que l’avenir de la démocratie était leur principale préoccupation.

Il n’y a pas eu de problèmes généralisés avec les bulletins de vote ou l’intimidation des électeurs signalés dans tout le pays, bien qu’il y ait eu des ratés typiques de la plupart des jours d’élection. Certains tabulateurs ne travaillaient pas dans un comté du New Jersey. À Philadelphie, où les démocrates comptent sur une forte participation, les gens se sont plaints d’avoir été refoulés alors qu’ils se présentaient en personne pour tenter de résoudre des problèmes avec leurs bulletins de vote par correspondance précédemment déposés.

Dans le comté de Maricopa, en Arizona, qui englobe Phoenix et est le plus grand comté de l’État, les responsables ont signalé des problèmes avec les machines de tabulation des votes dans environ 20 % des bureaux de vote. Cela a alimenté la colère et le scepticisme à l’égard du vote qui a augmenté chez certains républicains depuis que l’État est allé de justesse pour Biden en 2020.

Les électeurs décidaient également des courses de haut niveau pour le Sénat ou le gouverneur dans des endroits tels que la Pennsylvanie, le Nevada, le Wisconsin, l’Arizona et le Michigan. Des concours figuraient également sur le bulletin de vote des secrétaires d’État, des rôles qui suscitent généralement peu d’attention mais qui font l’objet d’un examen de plus en plus minutieux alors que les candidats du GOP qui ont refusé d’accepter les résultats de la campagne de 2020 se présentaient pour contrôler la gestion des futures élections.

Lors de la première élection nationale depuis l’insurrection du 6 janvier, l’avenir démocratique du pays est en question. Certains qui ont participé ou se trouvaient à proximité de l’attaque sont sur le point d’être élus mardi, dont plusieurs candidats à des sièges à la Chambre. Les inquiétudes concernant la violence politique augmentent également moins de deux semaines après qu’un suspect sous le charme de théories du complot a ciblé la maison de San Francisco de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et a brutalement battu son mari de 82 ans.

Les élections de 2022 devraient coûter 16,7 milliards de dollars aux niveaux étatique et fédéral, ce qui en fait les élections de mi-mandat les plus chères de tous les temps, selon l’organisation non partisane de suivi du financement des campagnes OpenSecrets.

Les républicains sont entrés dans la dernière ligne droite de la campagne en position de force pour reprendre le contrôle d’au moins une chambre du Congrès, leur donnant le pouvoir de contrecarrer l’agenda de Biden pendant les deux années restantes de son mandat. Le GOP avait besoin d’un gain net d’un seul siège pour remporter le Sénat américain et de cinq pour regagner la Chambre des États-Unis.

Tous les sièges de la Chambre étaient à gagner, tout comme 34 sièges au Sénat – avec des cliffhangers particulièrement probables en Pennsylvanie, en Géorgie et en Arizona. Trente-six États élisent des gouverneurs, et bon nombre de ces races sont également sur le point de se réduire à la plus mince des marges.

La dynamique était plus compliquée dans les capitales des États. Le GOP a fait face à des vents contraires inattendus en renversant le bureau du gouverneur du Kansas conservateur. Les démocrates, quant à eux, étaient inquiets quant à leurs perspectives dans la course au gouverneur de l’Oregon, généralement un bastion libéral.

Dans les courses d’autres gouverneurs, Healey a battu Geoff Diehl dans le Massachusetts et Moore a battu Dan Cox dans le Maryland, tandis que le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a battu le sénateur d’État Darren Bailey. Cox et Bailey faisaient partie des républicains d’extrême droite que les démocrates ont dépensé des dizaines de millions de dollars pour soutenir pendant les primaires, pariant qu’ils seraient plus faciles à battre aux élections générales que leurs rivaux plus modérés.

Si le GOP a une élection particulièrement forte, remportant des sièges au Congrès détenus par les démocrates dans des endroits comme le New Hampshire ou l’État de Washington, la pression pourrait augmenter pour que Biden opte contre une réélection en 2024. Trump, quant à lui, pourrait essayer de capitaliser sur les gains du GOP en lancer officiellement une autre offre pour la Maison Blanche lors d’une “très grande annonce” en Floride la semaine prochaine.

L’ancien président a soutenu plus de 300 candidats dans le cycle de mi-mandat et espère utiliser les victoires républicaines comme tremplin pour une campagne présidentielle de 2024.

“Eh bien, je pense que s’ils gagnent, je devrais en avoir tout le mérite. Et s’ils perdent, je ne devrais pas être blâmé du tout. Mais ce sera probablement tout le contraire”, a déclaré Trump dans une interview à NewsNation.

Cela pourrait prendre des jours voire des semaines avant que les courses – et potentiellement, le contrôle du Congrès – ne soient décidées. Certains États avec vote par correspondance, comme le Michigan, ont vu une augmentation des retours de bulletins de vote par rapport à la mi-mandat de 2018. Ces votes peuvent prendre plus de temps à compter car, dans de nombreux États, les bulletins de vote doivent porter le cachet de la poste au plus tard le mardi, mais peuvent ne parvenir aux bureaux électoraux que quelques jours plus tard. Dans la course au Sénat de Géorgie, les candidats doivent remporter au moins 50 % des voix pour éviter un second tour le 6 décembre.



Les rédacteurs d’Associated Press Corey Williams à Southfield, Michigan, Anita Snow à Phoenix, Claudia Lauer à Philadelphie et Jacquelyn Martin ont contribué à ce rapport