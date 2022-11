Midterms américains: certains candidats du GOP d’Arizona attaquent les leurs

PHÉNIX –

“Nous trompons l’autre gars et vous transmettons les économies.”

C’est une vieille promesse ironique d’un bar d’Anchorage, en Alaska, mais ce slogan vient à l’esprit maintenant lors d’un rassemblement du Parti républicain à Phoenix, en Arizona.

Alors que le rythme du rock des années 80 et les acclamations des fidèles remplissent la salle de banquet d’un country club, les républicains à la recherche d’un poste à l’échelle de l’État font certaines des promesses politiques habituelles.

Ils courent, disent-ils, pour un Arizona qui “aime tout le monde”.

Mais parler d’envelopper tous les gens dans leur étreinte bienveillante s’accompagne d’une longue liste de personnes qu’ils considèrent comme des ennemis.

Cela commence bien sûr par les démocrates, qui sont dépeints comme des “communistes” et des “pervers” et qui sont accusés de tout, de la collaboration avec les cartels de la drogue au sabotage délibéré de l’économie. Puis l’attention se tourne vers d’autres républicains.

Certes, les démocrates ont aussi beaucoup de mots diffamatoires pour les républicains. Mais ils attaquent rarement les leurs. C’est la grande différence entre eux et la version 2022 du GOP.

Les États-Unis sont une nation divisée presque également entre deux partis, où – dans le cours normal de la politique – chaque camp prétend représenter une majorité. Mais en cette nuit à Phoenix, ces nouveaux républicains ne sont pas désolés de ne même pas représenter tout leur camp.

Un candidat à la législature de l’État remercie la foule d’avoir éliminé les “RINO” lors des primaires. Cet acronyme – pour « Républicains de nom seulement » – est devenu un péjoratif standard pour les membres du parti qui commettent le péché de paraître trop modérés.

Une mention du nom de Liz Cheney attire certains des huées les plus bruyantes de la nuit. Cheney est la républicaine du Congrès autrefois puissante, maintenant vilipendée par son parti pour être une épine dans le pied de Donald Trump.

En revanche, la candidate au poste de gouverneur de l’Arizona, Kari Lake, est une négationniste à gorge déployée qui a été qualifiée de “Trump en robe”. Elle tient à dire que “le nouveau parti républicain n’est pas le parti de Mitch McConnell”.

Il s’agit d’une attaque apparemment non provoquée du chef de son propre parti au Sénat et cela soulève une question : jusqu’où doit-on aller à droite pour que Mitch McConnell ressemble à un libéral de placard ?

Le sénateur du Missouri Josh Hawley, ici pour apporter son soutien, offre une approbation non conventionnelle du candidat républicain au Sénat de l’Arizona, Blake Masters.

“Les politiciens de DC détestent absolument Blake Masters”, dit-il. “C’est la meilleure chose. Ils le détestent. Au fait, les deux partis. Les politiciens de DC; les deux partis. Ils parlent mal de lui. Ils ne l’aideront pas. Ils le renversent. Et plus ils le font, plus je l’aime. Plus ils le font, plus je dis “c’est le gars de l’Arizona”.

La foule rugit d’approbation, comme si tout ce qui importait au sujet du candidat était de savoir si l’élire enverrait un flip d’oiseau satisfaisant aux autres politiciens – y compris les républicains.

De toute évidence, c’est une mesure de l’extrême extrême des opinions dominantes des républicains que tant de membres du parti ne sont pas considérés comme suffisamment extrêmes. Mais les luttes intestines mises à part, la vraie question est de savoir quel message cela envoie à l’électorat.

Les événements de Donald Trump pour soutenir les candidats à mi-mandat sont présentés comme des rassemblements “Save America”. Lake, de la même manière, appelle à “sauver l’Arizona”. Mais pour qui ?

Alors qu’ils se préparent à voter mardi, même certains républicains doivent se demander si ces “économies” seront à leur avantage. Ou sont-ils juste “l’autre gars?”