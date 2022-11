Midterms américains: Biden s’engage à travailler avec les républicains alors que le contrôle du Congrès n’est toujours pas réglé

Le contrôle du Sénat américain était en jeu tandis que les républicains se rapprochaient de l’obtention d’une majorité à la Chambre des représentants mercredi.

Les républicains se rapprochaient des 218 sièges nécessaires pour arracher le contrôle de la Chambre aux démocrates, avec 210 désormais dans leur colonne.

Les craintes de violence ou de perturbation par des observateurs d’extrême droite dans les bureaux de vote ne se sont pas concrétisées.

Le contrôle du Sénat américain était en jeu tandis que les républicains se rapprochaient de l’obtention d’une majorité à la Chambre des représentants mercredi, un jour après que les démocrates ont dépassé les attentes et évité une “vague rouge” républicaine lors des élections de mi-mandat.

Les concours du Sénat au Nevada et en Arizona, où les titulaires démocrates cherchaient à repousser les challengers républicains, étaient encore indécis, avec des milliers de bulletins de vote non comptés qui pourraient prendre des jours à compter.

Si les partis divisent ces courses, le sort du Sénat se résumera à un second tour en Géorgie pour la deuxième fois en deux ans, après qu’Edison Research ait prévu que ni le démocrate sortant Raphael Warnock ni le républicain Herschel Walker n’atteindraient les 50% nécessaires pour éviter un 6 décembre match revanche en tête-à-tête.

Les républicains se rapprochaient des 218 sièges nécessaires pour arracher le contrôle de la Chambre aux démocrates, avec 210 maintenant dans leur colonne, selon les projections d’Edison Research. Mais 21 des 53 courses les plus compétitives, sur la base d’une analyse Reuters des principaux prévisionnistes non partisans, étaient toujours en attente mercredi soir, ce qui laisse craindre que le résultat final ne soit pas connu avant un certain temps.

Même une faible majorité à la Chambre laisserait les républicains encercler le président démocrate Joe Biden au cours de ses deux prochaines années au pouvoir, bloquant la législation et lançant des enquêtes potentiellement préjudiciables sur le plan politique.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, Biden a promis de travailler avec les républicains et a déclaré qu’il comprenait que les électeurs étaient frustrés malgré la campagne étonnamment compétitive des démocrates.

“Le peuple américain a clairement indiqué, je pense, qu’il s’attend à ce que les républicains soient également prêts à travailler avec moi”, a déclaré Biden. Il a également réitéré son intention de se présenter aux élections en 2024 et a déclaré qu’il prendrait une décision finale au début de l’année prochaine.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que Biden s’était entretenu par téléphone mercredi avec le leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, qui serait le principal candidat à la présidence de la Chambre si les républicains remportaient la majorité.

L’élection n’a pas remporté la victoire écrasante recherchée par les républicains, car les démocrates ont échappé au genre de lourde défaite à mi-mandat qui afflige souvent les présidents en exercice de l’un ou l’autre parti.

Les résultats suggèrent que les électeurs punissent Biden pour avoir présidé une économie touchée par la plus forte inflation en 40 ans à 8,2%, tout en s’en prenant également aux efforts républicains pour interdire l’avortement et jeter le doute sur le processus de dépouillement des votes du pays.

Les mauvaises performances de certains candidats soutenus par Donald Trump – dont Walker – ont signalé l’épuisement face au genre de chaos fomenté par l’ancien président républicain, soulevant des questions sur la viabilité de son éventuelle course à la Maison Blanche en 2024.

Alors qu’elle votait pour les candidats républicains du Michigan mardi, Yvonne Langdon, 75 ans, a déclaré :

Je pense que son ego est tout simplement trop gros à gérer.

Biden avait présenté l’élection de mardi comme un test de la démocratie américaine à un moment où des centaines de candidats républicains ont adopté les fausses affirmations de Trump selon lesquelles l’élection présidentielle de 2020 avait été volée.

Un certain nombre de négationnistes qui ont soutenu les affirmations de Trump ont été élus mardi, mais beaucoup de ceux qui ont cherché des postes pour superviser les élections au niveau de l’État ont été vaincus.

“C’était une bonne journée, je pense, pour la démocratie”, a déclaré Biden.

Les craintes de violence ou de perturbation par des observateurs d’extrême droite dans les bureaux de vote ne se sont pas concrétisées. Jen Easterly, chef de la US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, a déclaré qu’elle n’avait vu aucune preuve qu’un système de vote ait été compromis.

Projets républicains

Le contrôle du Sénat donnerait aux républicains le pouvoir de bloquer les candidats de Biden aux postes judiciaires et administratifs. Mais dans une victoire critique pour les démocrates, John Fetterman a renversé un siège du Sénat américain détenu par les républicains en Pennsylvanie, battant le célèbre chirurgien retraité soutenu par Trump Mehmet Oz et renforçant les chances de son parti de tenir la chambre.

Les démocrates ont également eu leur part d’embarras, car le représentant de New York, Sean Patrick Maloney, président du comité chargé de réélire les démocrates de la Chambre, a admis qu’il avait perdu sa propre race.

Si les républicains prennent le contrôle de l’une ou l’autre chambre, ils prévoient de rechercher des économies de coûts dans les programmes de sécurité sociale et d’assurance-maladie et de procéder à des réductions d’impôts permanentes promulguées en 2017 qui doivent expirer.

Les républicains pourraient également organiser une confrontation sur le plafond de la dette pour obtenir d’importantes réductions de dépenses et pourraient réduire l’aide à l’Ukraine.

Le parti qui occupe la Maison Blanche perd presque toujours des sièges aux élections au milieu du premier mandat de quatre ans d’un président, et Biden a lutté avec une faible approbation du public.

“Dans ce climat, nous aurions dû faire mieux”, a déclaré Rob Jesmer, ancien chef de la branche de campagne des républicains au Sénat.

Les indices boursiers américains ont chuté mercredi alors que l’incertitude pesait sur l’humeur des traders.

Journée mitigée pour Trump

Trump, qui a joué un rôle actif dans le recrutement de candidats républicains, a obtenu des résultats mitigés.

Il a décroché une victoire dans l’Ohio, où l’auteur de “Hillbilly Elegy” JD Vance a remporté un siège au Sénat pour le garder entre les mains des républicains. Mais Doug Mastriano, un autre allié de Trump, a été facilement battu dans la course au gouverneur de Pennsylvanie.

Pendant ce temps, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui pourrait défier Trump en 2024, a été réélu de près de 20 points de pourcentage, a prévu Edison.

Trente-cinq sièges au Sénat, les 435 sièges à la Chambre et trois douzaines de courses de gouverneurs étaient sur le bulletin de vote.