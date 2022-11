Midterms 2022: Stacey Abrams concède au gouverneur de Géorgie Brian Kemp lors d’un match revanche

Le challenger démocrate Stacey Abrams a concédé mardi au gouverneur de Géorgie Brian Kemp lors de leur match revanche de leur course de 2018.

Abrams a appelé Kemp à concéder, selon sa campagne, et est monté sur scène quelques minutes plus tard pour féliciter le gouverneur.

“Je ne cherche peut-être plus le poste de gouverneur, mais je ne cesserai jamais de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que le peuple géorgien ait une voix”, a-t-elle déclaré.

Kemp, qui était développeur avant d’être sénateur et secrétaire d’État, a décroché un autre mandat malgré les attaques de l’ancien président Donald Trump qui menaçaient d’étouffer le soutien de son propre parti.

“Eh bien, il semble que les informations sur ma mort politique aient été grandement exagérées”, a déclaré Kemp à ses partisans après la concession.

L’Associated Press n’avait pas encore annoncé la course mardi soir.

Kemp, 59 ans, semblait sur un terrain fragile parmi les républicains après l’élection présidentielle de 2020, lorsque Trump lui a reproché de ne pas en faire assez pour annuler la victoire étroite du président Joe Biden en Géorgie. Trump a aidé à attirer l’ancien sénateur américain David Perdue dans un défi principal à Kemp, qu’il a qualifié d ‘”échec complet et total”.

Mais Kemp s’est éloigné de Perdue lors de la primaire du GOP, remportant près de 74% des voix. Kemp a patiemment expliqué ses actions électorales aux républicains alors même qu’il utilisait son bureau pour signer des projets de loi satisfaisants pour les conservateurs assouplissant les lois sur les armes à feu, réduisant les impôts et interdisant les «concepts qui divisent» dans les écoles.

Au cours de la campagne, Kemp a souligné sa gestion de l’économie de l’État et sa décision d’assouplir les restrictions publiques au début de la pandémie de COVID-19.

Il a également donné des milliards d’allégements fiscaux et de dons en utilisant l’argent fédéral et étatique. Kemp a poussé des lois pour suspendre la taxe sur l’essence de l’État, accorder 1 milliard de dollars de remboursement d’impôt sur le revenu de l’État et même donner 350 $ à chaque personne de l’État bénéficiant de l’aide publique. Il a également promis un autre allégement de l’impôt sur le revenu et un allégement de l’impôt foncier s’il était réélu, décrivant l’argent comme aidant les Géorgiens à “lutter contre une inflation élevée depuis 40 ans et des prix élevés de l’essence” qu’il a imputés à Biden, Abrams et d’autres démocrates.

Près de la moitié des électeurs géorgiens affirment que l’économie est le problème le plus urgent auquel le pays est confronté, selon AP VoteCast, une vaste enquête auprès de plus de 3 000 électeurs de l’État.

Environ un tiers des Géorgiens disent que leur famille accuse un retard financier. Une majorité de ces électeurs ont voté pour Kemp et le candidat républicain au Sénat américain Herschel Walker.

La faible proportion d’électeurs – environ 1 sur 10 – qui disent que leurs familles s’en sortent financièrement étaient plus susceptibles de voter pour des candidats démocrates, notamment Abrams et le sénateur américain Raphael Warnock.

La hausse des coûts a été citée comme une préoccupation majeure parmi les électeurs de l’État, avec environ 9 sur 10 affirmant que les prix gonflés de l’épicerie, du gaz et d’autres biens étaient un facteur important dans la façon dont ils ont voté. Parmi ceux qui ont déclaré avoir pris en compte l’inflation dans leur décision de vote, environ la moitié ont déclaré que le coût des produits d’épicerie et de la nourriture était le facteur le plus important.

Abrams, une avocate dont la défaite face à Kemp en 2018 l’a propulsée dans la célébrité démocrate, aurait été la première femme noire à occuper le poste de gouverneur aux États-Unis si elle avait gagné.

Abrams a passé les quatre années qui ont suivi sa défaite à préparer le terrain pour une autre course. Elle a formé un puissant groupe de défense des droits de vote – Fair Fight Action – et a construit sa propre richesse personnelle alors que les démocrates engloutissaient ses livres et payaient pour assister à ses discours.

Son profil national était si élevé qu’elle était considérée comme une possible colistière pour Biden ou même une candidate à la présidence elle-même. Cela a aidé Abrams à surélever Kemp avec l’aide d’une loi d’État qui permet aux candidats au poste de gouverneur d’accepter des contributions illimitées par l’intermédiaire d’un comité associé.

Abrams a levé 85 millions de dollars jusqu’au 30 septembre, mais même les 60 millions de dollars de Kemp auraient été de loin un record pour la course d’un gouverneur en Géorgie, alors qu’il cherchait à construire une base nationale de collecte de fonds. Et l’avantage financier d’Abrams n’a jamais été suffisant pour s’enfuir avec la course – Kemp a mené dans les sondages tout au long.

Abrams, 48 ​​ans, a lancé une campagne qu’elle a décrite comme “pleine de projets”, y compris une forte augmentation de salaire pour les enseignants, la légalisation des casinos et des paris sportifs pour payer plus d’aide universitaire, l’expansion de l’assurance maladie Medicaid, l’aide aux petites et aux minorités. entreprises et rendre le logement plus abordable. Dans le même temps, Abrams s’est engagé à renforcer les lois géorgiennes sur les armes à feu et à annuler les restrictions à l’avortement, arguant que Kemp était loin d’être modéré.

“La chose la plus dangereuse à laquelle la Géorgie est confrontée est quatre années supplémentaires de Brian Kemp”, a déclaré Abrams lors d’un débat le 17 octobre.

Environ 7 électeurs sur 10 ont également identifié la décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler le droit constitutionnel à l’avortement comme un facteur important dans leur vote. Environ un quart des électeurs l’ont décrit comme le facteur le plus important; ces électeurs étaient plus susceptibles de voter pour Warnock et Abrams.

Kemp a lancé de fréquentes attaques contre Abrams, l’accusant de ne pas soutenir la police. Une majorité importante d’électeurs ont identifié le crime comme un facteur dans leur façon de voter, a constaté AP VoteCast. Plus de 8 électeurs sur 10 l’ont décrit comme un enjeu important. Et environ 8 Géorgiens sur 10 se disent préoccupés par la criminalité dans leur propre communauté

Jeff Amy, l’Associated Press

