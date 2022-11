“Midnights” de Taylor Swift : sac postal de l’auditeur

Abonnez-vous à Popcast !

Le succès commercial des « Midnights » de Taylor Swift frôle le comique. Au cours de sa première semaine de sortie, il a déplacé l’équivalent de près de 1,6 million d’unités, le plus pour n’importe quel album depuis “25” d’Adele en 2015 (qui n’était pas disponible sur les services de streaming). Plus d’un demi-million de ces ventes étaient des albums vinyles, un nouveau record qui montre sa puissance dans les médias physiques. Elle est la première artiste à occuper tout le Top 10 du Billboard Hot 100, un nouveau record qui met en lumière la force de streaming de la première semaine de l’album.

Mais creusez au-delà des chiffres et l’album pose de nombreuses questions. Swift devrait-elle revenir sur sa collaboration avec le producteur Jack Antonoff ? Les paroles de Swift deviennent-elles plus ou moins spécifiques ? Est-ce que le camp “Karma” ? Et Swift devrait-il suivre une voie plus… chaotique ?

Dans le Popcast de cette semaine, un compte rendu des choix artistiques de Swift à mi-carrière et des conseils pour ses prochaines étapes.