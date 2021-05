‘Midnight Run’, l’acteur de Heartbreak Kid avait 86 ans.

Charles Grodin, l’acteur de télévision et de cinéma qui a apporté sa drôle de prestation à des films tels que « The Heartbreak Kid », « Midnight Run » aux côtés de Robert De Niro, et les films de chiens de la famille « Beethoven », est décédé. Il avait 86 ans.

Grodin est décédé mardi à Wilton, dans le Connecticut, à la maison d’un cancer de la moelle osseuse, a confirmé son fils, Nicholas Grodin, à USA Today.

Grodin a également joué dans «Dave», «The Woman in Red» et «Heaven Can Wait» À Broadway, il a joué avec Ellen Burstyn dans la comédie de longue date des années 1970 «Same Time, Next Year».

Dans les années 1990, Grodin a fait sa marque en tant que commentateur libéral à la radio et à la télévision. Il avait son propre talk-show CNBC dans les années 1990 et était fréquemment invité à des talk-shows de fin de soirée, apparaissant régulièrement comme une feuille sur « The Tonight Show Starring Johnny Carson » et sur « Late Night With David Letterman. » Il est passé à MSNBC puis à « 60 Minutes II » de CBS.

Il a également écrit des pièces de théâtre et des scripts pour la télévision, remportant un Emmy pour son travail sur un spécial Paul Simon en 1997. Grodin a écrit plusieurs livres ruminant avec humour ses hauts et ses bas dans le show business, y compris « It would be so nice if you were not here: My Journey Through Show Business » en 1989.

Né à Pittsburgh, dans l’État de Pennsylvanie, le 21 avril 1935, Grodin a quitté l’Université de Miami pour devenir acteur. L’acteur prometteur a auditionné pour le rôle-titre dans le film de 1967 de Mike Nichols « The Graduate », mais le rôle de ce qui est devenu un classique est allé à la place à Dustin Hoffman.

Grodin a eu un petit rôle en tant qu’obstétricien « Rosemary’s Baby » et faisait partie de la grande distribution de l’adaptation de Nichols de « Catch-22 », mais il a été largement remarqué dans la comédie d’Elaine May de 1972 « The Heartbreak Kid », avec le rôle de une jeune mariée égoïste qui abandonne sa mariée névrotique pour poursuivre une belle blonde riche jouée par Cybill Shepherd.

Grodin a joué dans un somptueux remake de film de 1976 de « King Kong » en tant que showman gourmand qui amène le grand singe à New York. (Le World Trade Center a remplacé l’Empire State Building à l’apogée.) Il était l’avocat sournois de Warren Beatty dans «Heaven Can Wait» et l’ami de Gene Wilder dans «The Woman in Red».

Grodin a joué un voleur espiègle qui a courtisé Miss Piggy pour des arrière-pensées dans « The Great Muppet Caper » en 1981.

Dans «Midnight Run» de 1988, Grodin excellait en tant que comptable de la mafia harceleur et sautant en liberté sous caution. De Niro a joué le rôle du chasseur de primes bourru essayant de l’amener en toute sécurité à Los Angeles – poursuivi par un autre chasseur de primes et les associés vengeurs de la foule.

« Beethoven » lui a valu le succès dans le genre de la comédie familiale-animal en 1992. Il a repris le rôle du père exaspéré George Newtown, propriétaire d’un Saint-Bernard baveux, pour la suite de 1993 « Beethoven’s 2nd ».

Dans son livre de 2002, «J’aime mieux quand tu es drôle», Grodin a déclaré que trop de programmeurs de télévision pensent que les téléspectateurs sont mieux servis «si nous n’entendons que des journalistes de longue date». Il a fait valoir que «les gens en dehors de Washington et dans des professions autres que le journalisme» méritaient également une boîte à savon.

Il est revenu sur grand écran en 2006 en tant que beau-père de Zach Braff dans « The Ex ». Les crédits plus récents incluent « The Comedian » et des apparitions dans la série télévisée « Louie ». Son dernier crédit était le film de 2017, «Un meurtre imparfait».

Grodin et sa première femme, Julia Ferguson, ont eu une fille, la comédienne Marion Grodin. Le mariage s’est terminé par un divorce. Lui et sa seconde épouse, Elissa Durwood, ont eu un fils, Nicholas.

Contribuer: The Associated Press