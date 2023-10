Midi Health s’associe au système de santé pour les soins aux femmes d’âge mûr

Basé en Californie Midi Health, une clinique de soins virtuelle pour les femmes de 40 ans et plus, s’est associée au Memorial Hermann Health System, basé à Houston, pour élargir l’accès aux soins pour les femmes en périménopause et ménopausées.

Midi offre des services de télésanté guidés par un réseau d’infirmières praticiennes encadrés par des médecins et des chercheurs. La société propose également des plans de soins personnalisés ainsi que des services allant du coaching de style de vie aux médicaments sur ordonnance.

Les patients du système de santé peuvent accéder à Midi Health en se rendant directement sur le site Internet de l’entreprise ou via une référence d’un prestataire Hermann Health.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Memorial Hermann pour combler l’écart en matière de soins pour les millions de femmes qui présentent des symptômes de ménopause », a déclaré Joanna Strober, PDG et cofondatrice de Midi Health, dans un communiqué. « Ce programme permet aux femmes d’accéder aux traitements dont elles ont besoin à une étape cruciale de leur vie. »

LA PLUS GRANDE TENDANCE

Midi a annoncé un partenariat similaire avec le réseau national de prestation de soins de santé Lifepoint Health en février.

L’année dernière, l’entreprise a levé 14 millions de dollars de financement de démarrage, date à laquelle il a déclaré qu’il utiliserait cet investissement pour étendre ses opérations et lancer des partenariats avec les systèmes de santé.

Plus d’un million de femmes aux États-Unis, les femmes sont ménopausées chaque année et le marché de la santé numérique des femmes est en plein essor. devrait croître substantiellement dans les années à venir.

D’autres entreprises proposant des services de soins virtuels aux femmes ménopausées sont des startups de télésanté Ovia Health, la plateforme de santé numérique axée sur Evernow et les soins familiaux, a annoncé en février qu’elle étendait sa plateforme pour inclure des offres axées sur la ménopause.

Novembre dernier, Northwell Holdings, la branche d’investissement du système de santé new-yorkais Northwell Health, et le startup studio Aegis Ventures ont annoncé un partenariat pour lancer Upliv, une société virtuelle de soins de la ménopause.