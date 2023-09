Middlesex condamné à une amende de 50 000 £ et à des déductions de points suspendues par la BCE pour violation de la réglementation financière | Actualités sur le cricket

Middlesex a été condamné à une amende de 50 000 £ et à des déductions de points suspendues pour violation de la réglementation financière.

L’England and Wales Cricket Board (ECB) réduira les paiements au club londonien de 150 000 £, dont 100 000 suspendus jusqu’en octobre 2025.

Les déductions de points – équivalentes à une victoire chacune dans le LV= County Championship, la Metro Bank One-Day Cup et la Vitality Blast – sont également suspendues jusqu’en octobre 2025.

Les sanctions imposées à Middlesex font suite à un examen des fonds versés au club et à son conseil de cricket, l’équipe basée à Lord reconnaissant avoir « été mal gérée financièrement pendant plusieurs années ».

La BCE supervisera désormais financièrement Middlesex, le club devant produire un plan d’affaires écrit pour approbation et suivi, qui sépare les activités principales de Middlesex et du Middlesex Cricket Board.

Le plan financier comprendra des budgets jusqu’à fin octobre 2025 montrant un bénéfice durable d’une année sur l’autre, avec des limites aux dépenses consacrées aux joueurs.

Le directeur général de la BCE, Richard Gould, déclare que l'organe directeur doit « prendre les mesures appropriées »





Le directeur général de la BCE, Richard Gould, a déclaré : « Nous avons conclu des accords avec tous nos clubs de cricket de comté et nos commissions de cricket de comté pour garantir que le financement de la BCE est utilisé de manière appropriée et aux fins pour lesquelles il est prévu.

« Lorsque des violations de nos réglementations et accords ont lieu, il est juste que nous prenions les mesures appropriées.

« Il est essentiel que tous nos membres disposent des dispositifs de gouvernance nécessaires pour garantir que les financements de la BCE soient utilisés de manière appropriée.

« Nous travaillerons en étroite collaboration avec le Middlesex County Cricket Club et le Middlesex Cricket Board au cours de la période à venir pour garantir que les conditions dont nous avons convenu sont respectées. »

Andrew Cornish, PDG de Middlesex, a ajouté : « Middlesex est déterminé à garantir que la gestion financière et la gouvernance du club à l’avenir soient du plus haut niveau et nous sommes déterminés à travailler en étroite collaboration avec la BCE pour garantir que ce soit le cas. »