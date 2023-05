Middlesbrough v Coventry City: demi-finale des éliminatoires du championnat, match retour – en direct

il y a 1 m 15h00 HAE Coup d’envoi de la première mi-temps ! Aller!



il y a 2 m 15h00 HAE Akpom a 28 buts cette saison21 à la maison.

Mis à jour à 15.01 HAE

il y a 3 m 14h59 HAE On y va alors. Les équipes sont sur le terrain, la foule fait beaucoup de bruit. Soyons prêts à gronder! Michael Buffer de boxe. Photographie : Richard Heathcote/Getty Images



il y a 7 mois 14h55 HAE Un bref rappel que Barry Glendenning a l’action de la Ligue des champions ici, si vous voulez garder un œil là-dessus : Manchester City v Real Madrid : demi-finale retour de la Ligue des champions – en direct En savoir plus



il y a 14 mois 14h48 HAE « Bonsoir de Middlesbrough! » e-mails à Paul Fletcher. « Il est difficile de ne pas être nerveux lorsque vous êtes sur le point de commencer la deuxième des trois finales de coupe possibles, lorsque le chaos règne et que tout le monde veut mettre la main sur le prix … mais j’espère que Fortress Riverside rebondira, et cela alimentera la performance et le train Choo Choo Chuba se rapprochera de l’objectif mythique des 30 buts ! Keeeemon les gars, UTB !! »



il y a 15 mois 14h46 HAE Marc Robins a une conversation et est interrogé sur son nouveau contrat (qui, selon le site Web du club, est convenu et sera signé plus tard cette semaine): « Nous examinons le match. Tout le monde sait ce que je ressens pour le club et c’est bien de se voir proposer un contrat de quatre ans… on n’a pas eu assez de ballon au match aller. « Pouvons-nous leur faire plus de mal, pouvons-nous avoir un peu plus de possession ? J’espère que nous pourrons commencer du bon pied, commencer vite. Tout à espérer, tout à jouer.



il y a 24 mois 14h38 HAE Le manager de Middlesbrough, Michael Carrick, parle à Sky Sports : comment peuvent-ils obtenir un résultat ce soir? « Faire ce pour quoi nous sommes bons », dit-il. « Jouez sur nos points forts. C’est ce que nous savons, ce en quoi nous avons confiance… « Nous avons vraiment hâte d’y être, c’est une excellente occasion pour les garçons d’aller s’exprimer et, espérons-le, de gagner le match. «Il y a beaucoup de choses à prendre en compte lorsque vous choisissez l’équipe… un peu de fraîcheur, un peu de changement, un peu de peaufinage. Il ne s’agit pas seulement de savoir qui commence, il s’agit aussi de savoir qui termine le match, alors j’espère que nous avons trouvé le bon équilibre.

Mis à jour à 14h38 HAE

il y a 28 mois 14h34 HAE Marc Robins a conclu un nouveau contrat de quatre ans à Coventry, il a été annoncé aujourd’hui, et vous pouvez tout lire à ce sujet ici sur le site du club.



il y a 32 mois 14h29 HAE A peine 30 minutes ou alors attendre le coup d’envoi. N’oubliez pas – vous pouvez m’envoyer un e-mail ou tweeter avec toutes les pensées. Comment se sentent les fans de Middlesbrough et Coventry ? Ne soyez pas un étranger.



il y a 45 mois 14h16 HAE Hat est la façon de le faire: Luton tourne les tables à Sunderland pour atteindre la finale des éliminatoires du championnat En savoir plus



il y a 49 min 14h13 HAE En attendant le coup d’envoià 20h, voici quelques nouvelles de la Premier League, où l’on dit que les rues sont pavées d’or : Ivan Toney frappé d’une interdiction de football de huit mois pour avoir enfreint les règles des paris En savoir plus Liverpool confirme le départ d’Oxlade-Chamberlain, Milner et Keïta avec Firmino En savoir plus Chelsea sur le point de lancer un projet multi-clubs en achetant une participation à Strasbourg En savoir plus Eddie Howe appelle à une meilleure sécurité le jour du match pour éviter une « tragédie » à l’avenir En savoir plus



il y a 53 mois 14.08 HAE Équipes Marcus Forss entre dans la formation de Middlesbrough pour Isaiah Jones sur la droite, dans le seul changement effectué par Michael Carrick. Deux changements pour Coventry : Ben Sheaf et Jamie Allen remplacent Matty Godden et Josh Eccles. Le #Boro feuille d’équipe 👊@unibet #UTB pic.twitter.com/zj99sCkIdD — Middlesbrough FC (@Boro) 17 mai 2023 📋 En ligne pour les Sky Blues ce soir…#PUSB pic.twitter.com/aXP57GLbFx – Ville de Coventry (@Coventry_City) 17 mai 2023

Mis à jour à 14h11 HAE

il y a 1h 13h52 HAE Bientôt des nouvelles de l’équipedit Twitter de Coventry : Tous comptabilisés au Riverside 🤝 Nouvelles de l’équipe 🔜 pic.twitter.com/JDKfyghFSt – Ville de Coventry (@Coventry_City) 17 mai 2023



il y a 1h 13h40 HAE Pierre Lansley était présent au match aller à Coventry : Chuba Akpom de Middlesbrough ne parvient pas à punir Coventry alors que le match aller se termine au niveau En savoir plus



il y a 1h 13h37 HAE Dans l’actualité de la Ligue des championsBarry Glendenning vous propose Manchester City contre le Real Madrid : Manchester City v Real Madrid : demi-finale retour de la Ligue des champions – en direct En savoir plus