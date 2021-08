Middlesbrough s’apprête à nommer le recruteur de Norwich Kieran Scott à la tête du football | Actualités footballistiques

Middlesbrough est sur le point de nommer Kieran Scott comme nouveau responsable du football.

Scott quitte son poste de responsable du recrutement à Norwich, où il a participé à la constitution de deux équipes promues en Premier League, et rejoindra Boro à la fin de l’été.

Les Teesiders cherchaient à pourvoir un poste de responsable du recrutement vacant depuis 2019, mais ont plutôt décidé de confier à Scott la responsabilité de l’ensemble de leur opération technique, après avoir été impressionnés par sa vision du club.

On s’attend à ce que Scott supervise le recrutement et le bien-être des joueurs de la première équipe jusqu’à l’académie, en négociant de nouvelles signatures et de nouveaux contrats, en supervisant les prêts et les parcours des joueurs, tout en travaillant en étroite collaboration avec le directeur général Neil Bausor.

Scott et son équipe de scouts à Norwich ont été crédités d’avoir repéré et aidé à attirer un éventail de talents qui ont dirigé le club vers la Premier League d’abord en 2019, puis ont rebondi directement en mai après la relégation l’année dernière.

Certains des ajouts les plus notables des Canaries lors du passage de Scott à Carrow Road ont été Teemu Pukki, Emilano Buendia, Tim Krul, Kenny McClean, l’ancien joueur de Boro Ben Gibson et Oliver Skipp de Tottenham en prêt.

Scott a également été impliqué dans la vague de nouvelles recrues plus tôt dans cette fenêtre, notamment Milot Rashica et Pierre-Lees Melou, mais ne travaille plus sur leurs plans de transfert avec son déménagement à Riverside.

Scott a récemment déclaré au podcast des fans des Canaries All in Yellow qu’il cherchait à faire un pas dans sa carrière et Boro lui donne cette chance alors qu’ils cherchent à remodeler leur département technique à la recherche d’un retour en Premier League eux-mêmes dans le prochain deux à trois ans.