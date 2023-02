Middlesbrough prête l’attaquant américain Matthew Hoppe à Hibernian

Matthew Hoppe passera le reste de la saison en Ecosse en prêt avec Hibernian. Cristian Trujillo/Images sportives de qualité/Getty Images

L’attaquant des États-Unis Matthew Hoppe a été prêté à Hibernian de la Premier League écossaise pour le reste de la saison mardi par Middlesbrough du championnat de première division d’Angleterre.

Âgé de 21 ans et originaire de Yorba Linda, en Californie, Hoppe a rejoint Middlesbrough en provenance de l’Espagne de Majorque l’été dernier et a disputé six matches de championnat, tous en tant que remplaçant en seconde période.

Hoppe a fait ses débuts professionnels pour l’Allemagne de Schalke en novembre 2020 et le 9 janvier suivant contre Hoffenheim est devenu le premier Américain à réussir un tour du chapeau en Bundesliga.

Il a déménagé à Majorque en août 2021, mais n’a fait que cinq apparitions en Liga, dont une titularisation, et a également participé à deux matchs de la Copa del Rey.

Hoppe a marqué un but en huit matches internationaux. Il a été titulaire pour les États-Unis lors du match amical de samedi contre la Colombie à Carson, en Californie. un match nul 0-0.