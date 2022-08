Middlesbrough poursuit toujours Majorque, l’attaquant de l’USMNT Matthew Hoppe

L’équipe du championnat anglais Middlesbrough poursuit toujours l’attaquant de Majorque et des États-Unis Matthew Hoppe, bien qu’il continue de susciter l’intérêt de l’Europe et de la MLS, y compris les tremblements de terre de San Jose, ont déclaré des sources à ESPN.

Le joueur de 21 ans, comme tant de joueurs américains marginaux, cherche désespérément à trouver du temps de jeu avant la Coupe du monde 2022, qui commence en novembre. Les minutes ont été difficiles à trouver la saison dernière après son déménagement à Majorque, car Hoppe n’a pas pu trouver le filet en seulement sept matches de championnat et de coupe, des blessures et un épisode de COVID-19 l’empêchant d’obtenir plus d’opportunités.

– MLS sur ESPN+ : Diffusez des matchs en direct, des rediffusions (États-Unis uniquement)

Les Quakes avaient précédemment fait une offre pour Hoppe, comme le rapporte MLSSoccer.com, mais ont fait une proposition améliorée – un prêt avec une option pour rendre le déménagement permanent – au cours des derniers jours, selon une source. Il a été rejeté car il était inférieur à une proposition du côté du championnat anglais de Middlesbrough, qui a également été refusé. La source a ajouté que la préférence de Hoppe est de rester en Europe. Boro reste intéressé par l’attaquant, tout comme deux équipes belges.

Hoppe a commencé sa carrière professionnelle avec l’équipe allemande de Schalke 04, marquant six buts en 24 matches de championnat et de coupe lors de la campagne 2020-21 qui s’est terminée par la relégation de l’équipe. Le 9 janvier, il a réussi un tour du chapeau contre le TSG Hoffenheim, devenant ainsi le premier Américain à le faire en Bundesliga.

Plus tard en 2021, il a fait ses débuts aux États-Unis à la Gold Cup de cette année-là, faisant six apparitions et marquant le seul but lors de la victoire 1-0 en quart de finale contre la Jamaïque.