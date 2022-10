Middlesbrough nomme Michael Carrick comme nouvel entraîneur-chef

Michael Carrick (Twitter)

L’ancien milieu de terrain et directeur adjoint de Manchester United, âgé de 41 ans, remplace Chris Wilder, qui a été limogé plus tôt ce mois-ci et sera rejoint au Riverside Stadium par l’ancien patron de Boro, Jonathan Woodgate, qui reviendra au club du nord-est dans le rôle de premier. -entraîneur d’équipe