Middlesbrough contre Coventry City – Rapport de match de football – 17 mai 2023

Coventry City affrontera Luton Town le 27 mai avec une promotion en Premier League en jeu. Owen Humphreys/PA Images via Getty Images

Coventry City a battu Middlesbrough de Michael Carrick mercredi pour atteindre la finale des séries éliminatoires du championnat avec une victoire cumulée de 1-0 en demi-finale.

Coventry affrontera Luton Town le 27 mai pour une place en Premier League la saison prochaine. Les deux équipes jouaient dans le quatrième niveau anglais aussi récemment que la saison 2017-18.

Coventry, qui a terminé la saison régulière à la cinquième place et cherche à revenir en Premier League pour la première fois depuis sa relégation en 2001, a tenu Middlesbrough, quatrième, à un match nul et vierge au match aller.

Ils peuvent devenir la première équipe à passer de la Premier League au quatrième niveau et à remonter dans l’élite s’ils rejoignent Burnley et Sheffield United, qui ont été promus vainqueurs et finalistes du championnat.

Coventry est sorti de la Ligue 2 de quatrième niveau via les séries éliminatoires en 2018 après un an et a remporté la Ligue 1 et atteint le championnat deux ans plus tard.

En janvier, l’homme d’affaires Doug King est devenu le nouveau propriétaire du club, l’équipe étant 15e au classement.