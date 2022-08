Microstrategy (MSTR) a “surperformé chaque catégorie plus et stock technologique massif” depuis que {l’entreprise} a adopté une stratégie bitcoin et a commencé à accumuler la crypto-monnaie dans sa trésorerie d’entreprise, déclare le dirigeant d’entreprise Michael Saylor. Le gouvernement pro-bitcoin va se retirer à cause de Microstrategy et prendre le rôle de président exécutif de la société pour se spécialiser dans le bitcoin.

Performances de Microstrategy depuis l’adoption de la stratégie Bitcoin

La société de packages Microstrategy Iraqi National Congress, cotée au Nasdaq. (Nasdaq : MSTR) a publié mardi ses résultats financiers du deuxième trimestre. Le dirigeant d’entreprise Michael Saylor a tweeté mercredi :

“Depuis l’adoption d’une stratégie bitcoin, MSTR a surperformé toutes les classes d’actifs et les actions technologiques massives.”

Il a ajouté que la valeur du bitcoin avait augmenté de 94 % au cours de cette période, tandis que le S&P500 avait augmenté de 23 % et le NASDAQ de 13 %. En revanche, l’or, les obligations et l’argent sont en baisse de 13 %, 14 % et 29 %, respectivement. Microstrategy a adopté une stratégie bitcoin au cours du troisième trimestre 2020.

Il a expliqué dans un tweet extrêmement différent :

“Depuis que Microstrategy a adopté une stratégie bitcoin, son prix d’entreprise a augmenté de + 730% (+ 5 milliards de dollars) et MSTR a augmenté de + 123%.”

En comparant la performance des actions de Microstrategy aux actions technologiques massives depuis l’adoption d’une stratégie bitcoin, Saylor a noté que MSTR a surpassé Alphabet/Google (GOOG), Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), le propriétaire de Facebook Meta (META) et Netflix (NFLX).

Microstrategy a 2 stratégies d’entreprise : l’analyse commerciale et le bitcoin. La stratégie bitcoin consiste à « acquérir et conserver des bitcoins à long terme ; acheter des bitcoins en utilisant des flux d’argent excédentaires et des transactions de dettes et de capitaux propres », conformément à la présentation des résultats financiers de la société au deuxième trimestre.

La société de logiciels possède actuellement 129 699 BTC, acquis à un prix médian de 30 664 $ par bitcoin, réseau de frais et dépenses, pour une base de prix combinée de 4 milliards de dollars, la société susmentionnée. Charges de dépréciation de bitcoins à déclarer de Microstrategy de 917,8 millions de dollars au deuxième trimestre, qui mesurent au carré les charges hors trésorerie grâce à la volatilité de la valeur du BTC.

Saylor quitte son poste de directeur commercial pour se concentrer sur la stratégie Bitcoin

Microstrategy a également déclaré mardi que Saylor pouvait quitter ses fonctions de directeur commercial de la société et assumer le rôle de président-directeur général, à compter du 8 août. Phong Le, l’actuel négociant en chef de la société, pourrait devenir le nouveau directeur commercial.

Saylor, qui occupe le poste de directeur commercial de la société depuis 1989, peut rester président du conseil d’administration et dirigeant de la société. Il a détaillé :

En tant que président exécutif, je pourrai me concentrer sur notre stratégie d’acquisition de bitcoins et sur les initiatives de soutien aux bitcoins connectés.

“Je pense que le fait de déchirer les rôles de président et de dirigeant d’entreprise peut amener les États-Unis à poursuivre davantage nos deux méthodes d’exploitation et de détention de bitcoin et à développer notre activité de package d’analyse d’entreprise”, a commenté le dirigeant d’entreprise sortant.

“Dans mon prochain travail, je me concentrerai beaucoup sur le bitcoin”, a-t-il tweeté mercredi.

