MicroStrategy possède plus de 3 milliards de dollars de bitcoins après un nouvel achat

MicroStrategy a déclaré lundi qu’elle possédait plus de 100 000 bitcoins après avoir terminé un autre cycle d’achat, dépensant cette fois environ 489 millions de dollars pour 13 005 jetons.

Les actions de la société de logiciels d’entreprise basée en Virginie ont clôturé en baisse de 9,7% lundi, reflétant une baisse de même ampleur du prix du bitcoin. La crypto-monnaie a baissé de plus de 7% à environ 32 600 $ par jeton alors que des rapports ont fait surface selon lesquels la Chine intensifiait sa répression contre l’extraction de bitcoins.

MicroStrategy a déclaré que le prix d’achat moyen de son trésor de 105 085 bitcoins était de 26 080 $ pièce, frais et autres dépenses compris. Les avoirs de la société valaient plus de 3 milliards de dollars lundi.

Au cours de la dernière année, MicroStrategy est passée d’une relative obscurité à une force bien connue à Wall Street et dans la communauté crypto, grâce à ses paris agressifs sur le bitcoin et à l’évangélisation du président et PDG Michael Saylor, qui vante régulièrement le bitcoin sur Twitter. il est a accumulé plus d’un million de followers sur le site de médias sociaux.

Dans une interview à CNBC la semaine dernière, Saylor a défendu les activités cryptographiques de l’entreprise, qui impliquaient des offres de dette afin d’acheter plus de bitcoins. MicroStrategy a également récemment déposé un dossier pour un programme de vente d’actions supplémentaires pour 1 milliard de dollars, dont le produit peut être utilisé pour acquérir des bitcoins.

« Nous avons fait pivoter notre actionnariat et nous nous sommes transformés en une entreprise capable de vendre des logiciels d’entreprise et d’acquérir et de détenir des bitcoins, et nous l’avons fait avec succès avec un effet de levier », a déclaré Saylor.