Microsoft a révélé quand il apportera son service de jeu xCloud Clod aux PC iOS et Windows d’Apple. Microsoft a déclaré qu’il apporterait la prise en charge de xCloud pour les PC iPhone, iPad et Windows à partir du printemps 2021. Lors de l’annonce mercredi, Microsoft a déclaré que la version PC de xCloud serait fournie via l’application Xbox pour Windows 10. Cela a été rapporté en octobre, Microsoft apportera xCloud à iOS via une application Web mobile au début de 2021, ce qui s’est avéré conforme à l’annonce récente de Microsoft.

«Au printemps 2021, nous franchirons la prochaine étape de notre voyage pour atteindre plus de joueurs dans le monde en rendant le jeu en nuage dans le cadre de Xbox Game Pass Ultimate disponible sur les PC Windows via l’application et le navigateur Xbox, et les appareils iOS via le navigateur Web mobile. », A déclaré Jerret West, responsable marketing Xbox de Microsoft dans un article de blog. Microsoft a déclaré que cette décision ajouterait potentiellement plus d’un milliard d’appareils comme moyen de jouer dans l’écosystème Xbox. xCloud sera toujours fourni dans le cadre de l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate de Microsoft à 15 $ par mois. En outre, la société a déclaré qu’elle prévoyait de lancer sa version bêta de service de jeu en nuage via le Game Pass sur plus de marchés en 2021, notamment l’Australie, le Brésil, le Japon et le Mexique.

Le retard dans l’introduction de Microsoft xCloud sur iPhone et iPad est dû aux restrictions qu’Apple a imposées aux applications iOS et aux services cloud. En raison des restrictions d’Apple, d’autres services de jeux en nuage comme Stadia de Google et Nvidia GeForce Now ont également adopté une approche similaire en lançant leurs services en tant qu’applications Web. Alors que GeForce de Nvidia est désormais disponible sur iOS en version bêta, Google prévoit de lancer une version iOS de Stadia via le Web mobile avant la fin de cette année.