Microsoft Xbox, Sony PlayStation, Nintendo : tour d’horizon des revenus des jeux vidéo

Un joueur joue sur la console Playstation 5 de Sony chez lui à Séoul. Yelim Lee | AFP via Getty Images

Les géants du monde du jeu vidéo ont vu leurs ventes chuter au deuxième trimestre, alors que les vents favorables initiaux de la pandémie de Covid s’estompaient. Au cours des trois mois terminés en juin, Microsoft, Sony et Nintendo ont chacun affiché des résultats décevants dans leurs activités de jeux respectives. Les chiffres reflètent une contraction plus large des dépenses de consommation en jeux vidéo. Les Américains ont dépensé 12,4 milliards de dollars en jeux au deuxième trimestre, selon le cabinet d’études de marché NPD, en baisse de 13% d’une année sur l’autre. Plusieurs facteurs sont à blâmer, notamment l’assouplissement des restrictions en cas de pandémie, les gens évitant les options de divertissement à domicile au profit d’activités de plein air. Les pénuries continues d’équipements semi-conducteurs n’ont pas aidé non plus. “La croissance du marché global du jeu a récemment ralenti car les opportunités se sont multipliées pour les utilisateurs de sortir de [the] à la maison alors que les infections à Covid-19 ont diminué sur les marchés clés”, a déclaré Hiroki Totoki, directeur financier de Sony, lors de l’appel aux résultats de la société le mois dernier.

Sony a signalé une baisse de 2 % des ventes en glissement annuel de son unité de jeux au cours du trimestre de juin, tandis que les bénéfices d’exploitation ont chuté de près de 37 %. La société a également publié de sombres perspectives, réduisant de 16% ses prévisions de bénéfices pour l’année complète. La raison principale? Les gens passent moins de temps à jouer à des jeux et plus de temps à sortir. Le temps de jeu total parmi la base de joueurs PlayStation a diminué de 15%, bien inférieur aux prévisions initiales de la société.

“L’effet Covid” disparaît

Le jeu a été l’un des grands bénéficiaires de la pandémie de Covid, les éditeurs connaissant croissance exceptionnelle, les consommateurs passant plus de temps à l’intérieur. Mais avec l’évolution des habitudes de consommation des consommateurs après le verrouillage et l’inflation galopante, l’industrie en prend un coup. Chez Microsoft, les revenus globaux des jeux ont chuté de 7 % d’une année sur l’autre. Les ventes des consoles Xbox de la société ont diminué de 11 %, tandis que les revenus du contenu et des services de jeu ont chuté de 6 %. Les baisses ont été “dues à la baisse des heures d’engagement et à la monétisation des contenus tiers et propriétaires”, a déclaré Amy Hood, directrice financière de Microsoft, lors de l’appel aux résultats de la société la semaine dernière. Activision Blizzard, l’éditeur de jeux en difficulté en cours d’acquisition par Microsoft, a annoncé une chute de 70 % de son bénéfice net et une baisse de 29 % de ses revenus.

Le fabricant de Call of Duty a imputé la baisse aux faibles ventes du dernier titre de la populaire franchise de tir. Ubisoft, la société derrière Assassin’s Creed, a enregistré une baisse de 10 % de ses réservations nettes. Michael Pachter, directeur général de Wedbush Securities, a déclaré que les chiffres décevants étaient en grande partie dus à des comparaisons avec des “performances démesurées” il y a un an. En d’autres termes, les entreprises n’ont pas pu égaler les chiffres extrêmement élevés qu’elles ont affichés en 2021. “Tout le monde a vu des chiffres record lors de l’abri sur place, avec les ventes par catalogue de titres plus anciens en tête”, a déclaré Pachter à CNBC. “Cela a établi une comparaison impossible, et les baisses d’une année sur l’autre ont été bien télégraphiées et étaient attendues.” Electronic Arts a été l’une des rares entreprises à défier la contraction des jeux, affichant une hausse de 50 % de ses bénéfices et une croissance de ses revenus de 14 %.

La pénurie de consoles persiste

Un facteur majeur entravant les performances dans le monde du jeu est la ruée continue vers le matériel clé de la console. Nintendo a enregistré une baisse de 15 % de son bénéfice d’exploitation au cours de la période avril-juin. La société à l’origine de la franchise Super Mario a imputé la faiblesse des performances à la pénurie mondiale de semi-conducteurs, ce qui l’a empêchée de produire et de vendre autant de consoles Switch qu’elle le souhaitait. Nintendo a vendu 3,43 millions d’unités de sa console portable Switch au cours du trimestre, en baisse de 23% d’une année sur l’autre, tandis que les ventes de logiciels ont chuté de 8,6%, à 41,4 millions d’unités.

Sony a vendu 2,4 millions de consoles PlayStation 5 au cours du trimestre, légèrement plus que les 2,3 millions d’unités vendues à la même période il y a un an. La société espère qu’une levée des mesures de verrouillage dans le centre de fabrication crucial de Shanghai et qu’une campagne de ventes pendant la saison des vacances l’aidera à atteindre son objectif d’expédier 18 millions d’unités PS5 en 2022. “La lenteur du déploiement du matériel est l’un des principaux contributeurs”, a déclaré Pachter. “Les nouveaux acheteurs de matériel ont tendance à acheter beaucoup de logiciels, et les ventes de PlayStation et de Switch ont été limitées.” La tendance au travail à distance a également entraîné des retards dans les nouvelles versions de jeux, limitant le nombre de jeux que les gens veulent acheter. Microsoft, par exemple, a retardé la sortie de son épopée de science-fiction très attendue Starfield jusqu’au début de 2023, tandis qu’Ubisoft a repoussé le lancement d’un jeu basé sur la franchise de films Avatar.

Plus de douleur à venir ?

La montée en flèche des prix pour tout, de l’essence à l’épicerie et les craintes d’une récession imminente pourraient entraîner d’autres problèmes pour le secteur. Le marché mondial des jeux et des services devrait se contracter de 1,2 % en glissement annuel pour atteindre 188 milliards de dollars en 2022, la première baisse annuelle depuis plus d’une décennie, selon les données d’Ampere Analysis. “La compression du coût de la vie signifie une pression supplémentaire sur les budgets des ménages”, a déclaré à CNBC Piers Harding-Rolls, directeur de recherche chez Ampere. “L’impact se fera probablement sentir sur les articles à prix élevé qui pourraient inclure le matériel de la console, bien que la disponibilité limitée et la demande refoulée, en particulier pour les consoles haut de gamme, signifient que l’impact sera minime à l’heure actuelle.