Microsoft Xbox Series X est la console la plus puissante du monde? Sony PlayStation 5 le surpasse

Oui, tu l’as bien lu. Microsoft a régulièrement affirmé que la Xbox Series X était la console de jeu la plus puissante au monde, mais elle est surpassée par la PlayStation 5 de Sony sur un certain nombre de critères de performances et de performances de jeu. Dans ce qui est censé être la prochaine grande bataille des consoles de jeu, ce fut un début lent pour la Xbox Series X et la Xbox Series S, avec la différence de performances entre la Xbox Series X par rapport à la Sony PlayStation 5 qui se démarque plus. Les bonnes gens à Fonderie numérique ont effectué une série de tests de comparaison entre la Sony PlayStation 5 et la Microsoft Xbox Series X et les consoles de jeu Xbox Series S. Ils ont comparé les performances des nouvelles consoles de jeu Microsoft et Sony avec les jeux Assassin’s Creed Valhalla, Dirt 5, Call of Duty Black Ops Cold War et Watch Dogs Legion.

Commençons par vous présenter les spécifications de base de la Sony PlayStation 5 et de la Microsoft Xbox Series X. La PS5 utilise un processeur AMD Zen 2 à 8 cœurs cadencé à 3,5 GHz, 16 Go de RAM GDDR6 et les graphiques AMD RDNA2 de 10,3 téraflops. Cela peut aller jusqu’à 120 images par seconde et dispose d’un disque SSD personnalisé de 825 Go. La Xbox Series X, du moins sur le papier, est plus rapide. Cela a le processeur AMD Zen 2 avec 8 cœurs et une vitesse d’horloge de 3,8 GHz – c’est plus que la PS5. La Xbox Series X dispose également d’un graphique AMD RDNA 2 à 12 téraflop, ce qui devrait théoriquement lui donner un sérieux avantage par rapport à la PS5 de Sony. La Xbox Series X reçoit un SSD de 1 To, tandis que celui-ci dispose également de 16 Go de RAM GDDR6 et peut faire jusqu’à 120 images par seconde. En ce qui concerne le prix, la Xbox Series S est au prix de 34 990 Rs tandis que la Xbox Series X coûtera 49 990 Rs. La Sony PlayStation 5 coûtera Rs 49 990 en Inde, tandis que la PlayStation 5 Digital Edition coûtera Rs 39 990.

Dans Assassin’s Creed Valhalla, il est clair que la PlayStation 5 de Sony a l’avantage de performances en termes de vitesse de chargement du jeu, prenant 23:30 secondes contre 26:48 secondes pour la Microsoft Xbox Series X. La Xbox Series S est attendue. troisièmement, avec un temps de chargement de 27:17 secondes. On ne sait pas pourquoi il y a cette différence de performances, et si elle est pilotée par le processeur ou en raison des vitesses différentielles des SSD. Ceci est intéressant car Microsoft a largement utilisé le jeu Assassin’s Creed Valhalla pour promouvoir les nouvelles consoles Xbox Series X et Series S. Ici aussi, les comparaisons suggèrent que le taux de rafraîchissement de la série X plonge régulièrement en dessous de 60 ips, ce qui est un ralentissement très visible. si vous avez un téléviseur plus récent qui vous permet d’activer un taux de rafraîchissement variable, cela adoucira le coup. Sinon, pas de chance.

De même, dans Devil May Cry 5, la PlayStation 5 de Sony renvoie également ce qui est clairement une fréquence d’images plus élevée, la différence de performances pouvant atteindre 40 ips à certains points – la PS5 renvoyant plus d’images, aucun obturateur visible dans le mouvement ou non saccades dans les objets ambiants et donc des visuels plus fluides et une meilleure expérience de jeu. La comparaison suggère également qu’avec le mode Ray Tracing activé, la Xbox Series X ne montre vraiment aucun avantage. «Je n’ai pas vraiment d’explication technique à cela, sauf que le sentiment que vous obtenez ici est que les spécifications de la PlayStation 5 dépassent son poids, et qu’il y a quelque chose qui se passe avec la Xbox – qui sur le papier au moins devrait être nettement en avance, », Déclare Richard Leadbetter, rédacteur en chef de Digital Foundry.

D’autres comparaisons avec le jeu Dirt 5 indiquent également que la PS5 s’améliore par rapport à la Xbox Series X. Les comparaisons de Digital Foundry indiquent qu’en mode performance avec l’objectif de fréquence d’images de 120 ips, la PS5 renvoie des détails et une expérience visuelle bien meilleurs. En mode Qualité d’image pour de meilleures textures et un nombre de résolution plus élevé, la PS5 renvoie à nouveau de meilleurs résultats que la Xbox Series X.

À ce stade, il est vraiment difficile de dire s’il existe un goulot d’étranglement des performances lié au matériel qui retient la console Microsoft Xbox Series X par rapport à la Sony PlayStation 5, ou si plus d’un développeur de jeux a gâché. Cela semble peu probable. Il faut cependant dire que les correctifs publiés dans les semaines à venir devraient aider à fluidifier les choses pour la Xbox Series X et à la rapprocher de la Sony PlayStation 5.