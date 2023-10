Il fut un temps où la plupart des gens n’utilisaient pas Google Docs ou Word. Il fut un temps où tous les élèves du primaire pensaient que la meilleure façon de faire ressortir leurs essais était d’utiliser du Word Art criard. Il fut un temps où Microsoft Word ne devenait pas juste un autre terrain de jeu pour l’IA pour la croisade sans fin de Microsoft coller un chatbot génératif dans chacune de ses applications.

Avertissement! Microsoft veut que ChatGPT contrôle les robots ensuite

Tu vois, il y a deux jours Microsoft Word a eu 40 ans ans. Le programme a vu le jour le 25 octobre 1983, baptisé « Multi-Tool Word » sur les systèmes Xeni et plus tard sur MS-DOS et Macintosh. Bon sang, Microsoft a même réussi à installer Word sur l’Atari-ST. C’était à l’époque où il fallait rivaliser avec d’autres géants du traitement de texte comme WordStar et WordPerfect. Il s’intègre désormais confortablement dans la suite d’outils de productivité Microsoft 365, après avoir réussi à survivre à son jeune frère WordPadqui a été utilisé pour la première fois dans Windows 95 il y a près de 30 ans.

Word a dû évoluer pour battre la concurrence, même si Word 4.0 a finalement introduit le programme sur le nouveau système d’exploitation Windows en 1989. Croyez-le ou non, Word était un argument de vente pour le système d’exploitation de l’entreprise. Microsoft a publié la version 5.5 de Word pour DOS qui utilisait une interface très similaire à la version Windows. Puis le problème de l’an 2000 a levé la tête, ce qui a obligé Microsoft à simplement publier gratuitement la version 5.5 sur DOS.

Au moment où Microsoft Word 95 sur Windows 95 a été déployé et a offert aux utilisateurs le volet des tâches, nous avons commencé à avoir une idée de la direction que Microsoft prendrait sa suite de texte. En 1997, Microsoft Word sur Windows détenait plus de 90 % des parts de marché du traitement de texte. Les versions ultérieures ont forcé l’intégration avec le service cloud OneDrive de Microsoft, et c’est à partir de là que cela a fait boule de neige dans l’écosystème 365 actuel qui tente de mettre l’accent sur l’interopérabilité dans le jardin clos de Microsoft.

Si tout cela vous fait vous sentir vieux, rappelez-vous simplement que Microsoft Word, dans sa forme actuelle, s’est beaucoup éloigné de ses racines en tant qu’humble application WYSIWYG pour créer des documents texte. Pour ceux qui cherchent simplement à créer ou à formater des documents texte, Word peut sembler assez volumineux. Il fut un temps où Word ne nécessitait pas de connexion Internet ni de compte Microsoft pour la sauvegarde automatique.

Il y a pas mal de débats sur la meilleure version de Word, qu’il s’agisse de la version 2013 qui incluait le mode lecture et l’édition d’images avancée, ou même plus tôt comme la version 2007 avec des outils regroupés dans des onglets, ou la version 2003 qui nous a donné quoi. est essentiellement la même disposition de base que celle que nous avons aujourd’hui. Certains prétendent même que Word 6 de 1993 est la version principale du logiciel, sans tous les widgets et onglets inutiles pour encombrer l’écran.

Même avec l’ajout du mode sombre tant attendu en 2021, il est difficile de suggérer Word en premier alors qu’il existe de nombreux programmes gratuits disponibles en ligne. Cet article est rédigé sur Google Docs et il n’est pas vraiment nécessaire de démarrer le propre programme Word de Microsoft. Mais si vous souhaitez remonter le temps, le Computer History Museum accueille le code source pour Microsoft Word pour Windows 1.1.