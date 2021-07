Microsoft Windows 365 offrira une option plus simple pour les PC basés sur le cloud

Microsoft a présenté mercredi Windows 365, une nouvelle façon pour les organisations de donner aux employés l’accès à des PC virtuels basés sur le cloud exécutant le système d’exploitation Windows de Microsoft. Par exemple, les utilisateurs peuvent utiliser ce service pour accéder à un PC virtuel configuré avec des applications professionnelles depuis leur PC personnel ou depuis un appareil autre que Windows comme un Apple Mac, un iPad ou une tablette Android.

Windows 365 arrive alors que le marché de l’accès aux applications d’entreprise sur n’importe quel appareil se développe, certains employés étant toujours absents de leurs bureaux en raison de la pandémie de Covid. Si le service décolle, cela pourrait aider Microsoft à rendre les revenus de Windows plus prévisibles, plutôt que de se produire par à-coups à mesure que les utilisateurs effectuent une mise à niveau à partir des anciennes versions.

Microsoft dispose déjà d’un produit que les entreprises utilisent pour distribuer l’accès aux ordinateurs Windows basés sur le cloud. Autrefois appelé Windows Virtual Desktop, le service, qui a fortement augmenté l’année dernière, a été renommé Azure Virtual Desktop le mois dernier.

Mais la configuration et la gestion de plusieurs bureaux virtuels via le service peuvent être difficiles et les coûts ne sont pas toujours prévisibles.

Windows 365, qui repose sur Azure Virtual Desktop, a été conçu pour réduire cette complexité.

L’expérience d’utilisation de Windows 10 ou Windows 11 sur Windows 365 sera la même que sur Azure Virtual Desktop, a déclaré Jared Spataro, vice-président de Microsoft, dans une interview à CNBC lundi. Mais le nouveau service offrira des contrôles plus puissants pour les administrateurs. Ils pourront voir les PC Cloud aux côtés des PC physiques dans le logiciel Microsoft Endpoint Manager, a déclaré Spataro.

L’entreprise souhaite travailler à l’amélioration de Windows 365 avec un accès hors ligne, de sorte que si les gens perdent la connexion à leur PC dans le cloud, lorsque les connexions sont rétablies, toute modification sera synchronisée avec le cloud, a déclaré Spataro. Il n’est pas prévu d’apporter des fonctionnalités similaires à Azure Virtual Desktop, a-t-il déclaré.

Les organisations pourront payer par utilisateur et par mois pour le nombre de postes de travail qu’elles utilisent et choisir des configurations spécifiques avec des empreintes de calcul, de stockage et de mémoire pour différents postes de travail. Les administrateurs peuvent recevoir des recommandations puis mettre à niveau les postes de travail en un clic, selon un article de blog. Microsoft dévoilera les tarifs de Windows 365 le 2 août, lorsque le service sera généralement disponible.