Microsoft vous permet désormais d’acheter des pièces de rechange de surface dans son magasin

Tu peux maintenant acheter des composants de remplacement pour les appareils Microsoft Surface dans le Microsoft Store. Microsoft a dit dans un article de blog mercredi cette décision fait partie de son initiative plus large visant à « élargir les options pour les clients de faire réparer leurs appareils de manière sûre et durable ».

La société a déclaré qu’elle fournissait des pièces de rechange « aux consommateurs techniquement enclins ». Les achats de composants de remplacement incluent la pièce et les composants collatéraux pertinents, comme les vis. Les outils nécessaires à la réparation sont vendus séparément via iFixit, a déclaré Microsoft.

Microsoft a précédemment révélé qu’il fournirait des composants remplaçables pour la Surface Pro 9, mais cette liste couvre les pièces de nombreux autres appareils Surface. Pièces actuellement disponibles dans le magasin pour la Surface Pro 9 incluent la béquille, l’écran, la batterie, le SSD et plus encore. Microsoft rejoint d’autres entreprises technologiques comme Apple et Samsung pour donner aux propriétaires plus de contrôle sur les réparations.

Au départ, les composants de remplacement seront vendus via la boutique Microsoft aux États-Unis, au Canada et en France, et les revendeurs commerciaux de tous les marchés Surface auront accès via les canaux existants. La société a déclaré qu’elle fournirait des mises à jour sur d’autres marchés à l’avenir.

Microsoft fournit plus d’informations sur le dépannage et les réparations par vous-même pour les appareils Surface (ainsi qu’une liste des composants de remplacement disponibles par appareil) ici.