Microsoft revient sur la hausse de prix prévue des abonnements Xbox Live Gold. Plus tôt vendredi, la société avait considérablement révisé ses plans de trois mois et de six plans, près d’un an après la suppression des abonnements annuels Xbox Live Gold. Comme prévu, de nombreux utilisateurs de Xbox se sont tournés vers les réseaux sociaux pour se plaindre du développement récent. Dans le cadre de la révision des prix, le plan mensuel aux États-Unis est passé de 10 $ (environ 700 Rs) à 11 $ (800 Rs). D’autre part, le plan de trois mois est passé de 25 $ (environ Rs 1800) à 30 $ (environ Rs 2,00), tandis que le plan de six mois a été révisé de 40 $ (environ 2900 Rs) à 60 $ (environ 4400 Rs).

La société a partagé le développement dans un article de blog dans lequel elle note que les utilisateurs de Xbox ont eu raison de faire savoir à Microsoft que cela «gâché». La société a en outre annoncé: « Se connecter et jouer avec des amis est une partie vitale du jeu, et nous n’avons pas réussi à répondre aux attentes des joueurs qui comptent dessus tous les jours. En conséquence, nous avons décidé de ne pas modifier les prix Xbox Live Gold. » Microsoft, tout en annonçant la révision initiale des prix, avait déclaré que la société évaluait la valeur et le prix de ses services pour «refléter les changements sur les marchés régionaux». Cependant, de nombreux fans ont noté que des changements avaient été introduits pour pousser les membres Live Gold existants ou nouveaux vers l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate plus premium.

Aujourd’hui n’était pas génial. Nous essayons toujours de faire de notre mieux pour vous et aujourd’hui, nous avons raté le but. Nous vous entendons, et nous annulons nos mises à jour de prix Xbox Live Gold. – Xbox (@Xbox) 23 janvier 2021

Microsoft a déclaré qu’il allait encore plus loin pour rattraper les utilisateurs de Xbox. La société a déclaré que les jeux gratuits sur Xbox ne nécessiteraient plus d’abonnement Xbox Live Gold pour jouer en ligne. « Nous travaillons dur pour apporter ce changement le plus rapidement possible dans les mois à venir », a écrit la société. Actuellement, l’abonnement Xbox Live Gold est disponible à l’achat pour un prix de Rs 489 par mois. Le Xbox Game Pass Ultimate, en revanche, connaît une baisse de prix massive d’à peine Rs 50 au lieu de Rs 699, pour l’abonnement mensuel.