Microsoft vient de retarder à nouveau le rappel

Microsoft retarde une fois de plus le déploiement de sa fonctionnalité controversée de rappel pour les PC Copilot Plus. Le géant du logiciel avait prévu de commencer à tester Recall, qui crée des captures d’écran de presque tout ce que vous voyez ou faites sur un PC Copilot Plus, avec Windows Insiders en octobre. Désormais, Microsoft affirme qu’il lui faut plus de temps pour préparer la fonctionnalité.

«Nous nous engageons à offrir une expérience sécurisée et fiable avec Recall. Pour garantir que nous fournissons ces mises à jour importantes, nous prenons plus de temps pour affiner l’expérience avant de la prévisualiser avec Windows Insiders », a déclaré Brandon LeBlanc, chef de produit senior de Windows, dans une déclaration à Le bord.» Initialement prévu pour octobre, Recall sera désormais disponible en avant-première avec Windows Insiders sur les PC Copilot Plus d’ici décembre.

Microsoft a été contraint de retenir initialement Recall après que des problèmes de sécurité aient été soulevés avant ses débuts prévus avec les PC Copilot Plus en juin. Après un retard dans le lancement, Recall était censé apparaître pour les Windows Insiders quelques semaines plus tard. Ensuite, Microsoft a de nouveau retardé le rappel jusqu’en octobre, et maintenant il arrive en décembre.

Microsoft a maintenant retardé le rappel à plusieurs reprises

Les multiples retards de Microsoft sont liés à la refonte de la sécurité de Recall, ce qui en fait une expérience opt-in et permet aux propriétaires de PC Copilot Plus de le désinstaller complètement. Microsoft a passé les derniers mois à s’assurer que sa base de données Recall est entièrement cryptée et que le seul moyen d’y accéder est de s’authentifier via Windows Hello.

Recall utilise des modèles d’IA locaux intégrés à Windows 11 sur les PC Copilot Plus pour capturer la plupart de tout ce que vous voyez ou faites sur votre ordinateur, puis vous donner la possibilité de rechercher et de récupérer les éléments que vous avez vus. Une chronologie explorable vous permet de faire défiler ces instantanés pour revenir sur ce que vous avez fait un jour particulier sur votre PC.

Plus tôt cette semaine, Microsoft a de nouveau précisé que le rappel ne serait pas obligatoire sur les PC Copilot Plus et qu’il s’agirait d’une expérience opt-in qui pourrait être entièrement supprimée. La clarification est intervenue après que diverses vidéos YouTube ont affirmé que Recall était installé sur n’importe quel PC équipé de Windows 11, version 24H2.

La bonne vieille peur, l’incertitude et le doute se sont répandus partout, simplement à cause de certaines références à Recall apparaissant dans 24H2. La suppression brutale de Recall par Microsoft au cours de l’été semble avoir conduit à des bugs dans la façon dont la fonctionnalité apparaît et est contrôlée dans Windows 11.

