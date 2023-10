Microsoft veut vous apprendre à installer Linux

Je n’aurais jamais pensé que je m’appuierais sur Microsoft pour m’apprendre à installer Linux, mais nous y sommes. Le fabricant de Windows a discrètement publié un page d’assistance avec des instructions sur la façon d’installer Linux sur, vraisemblablement, une machine qui utilisait autrefois Windows. Le registre J’ai compris l’existence de la page et, honnêtement, la procédure étape par étape est légitime. Microsoft mentionne même l’installation de quelques-unes des distributions les plus populaires.

Avertissement! Microsoft veut que ChatGPT contrôle les robots ensuite

La meilleure partie de tout cela est la façon dont Microsoft décrit Linux depuis le début :

Linux est un système d’exploitation similaire à Windows, mais avec de nombreuses versions différentes en raison de sa nature open source et entièrement personnalisable.

De son aveu, Microsoft qualifie Linux de « entièrement personnalisable ». Mais ceux qui ont déjà utilisé ces plates-formes basées sur UNIX et même ceux d’entre nous qui utilisent Android depuis longtemps se souviendront de nombreuses fois où cette capacité de personnalisation est revenue nous mordre. C’est pourquoi je reste en sécurité dans les bras de Microsoft et de ses logiciels. Bien sûr, Windows peut constamment me crier de continuer à utiliser le Navigateur Edge au lieu de Google Chrome, mais j’ai appris à tout ignorer et à continuer ma vie malgré les difficultés de la plateforme. des plis.

Bien entendu, aucune aide de Microsoft n’est sans une pincée de rappels sur la façon dont vous comptez sur ses applications et services pour faire avancer les choses. La société abandonne fréquemment des noms tout au long de ses procédures détaillées, notamment Azure pour les services cloud, Outlook, Work et même les redoutables Teams. Sa première suggestion pour démarrer avec Linux est d’utiliser le Sous-système Windows pour Linux, qui l’installe avec la version de Windows permettant à tout votre matériel de fonctionner ensemble. Que est une bonne façon de démarrer avec Linux pour les débutants, mais c’est très clairement codé en morceaux de « n’oubliez pas qui vous a créé en premier, c’était papa Microsoft ».

Le Registre considère qu’une partie de l’objectif de cette page, en plus d’offrir de l’aide, vise à donner une autre chance de vie aux machines Windows vieillissantes. Microsoft ne prend plus en charge Windows 7 ou 8, et Windows 10 est également en voie d’extinction. Mais je ne suis pas du genre à rejeter les pages d’assistance utiles des grandes entreprises. Je me suis appuyé sur eux d’innombrables fois tout au long de ma vie informatique et j’apprécie le fait que Microsoft ait rendu celui-ci particulièrement facile à suivre. Je ne me sens pas dépassé par la façon dont c’est écrit, même si c’est une bonne idée d’avoir un peu de confiance en informatique si Linux est quelque chose tu veux essayer.